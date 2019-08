Oposición a prueba

El analista político, doctor Alejandro Serrano Caldera estimó ayer que el año 2008 que despuntará en política el 10 de enero, será “sumamente delicado”, porque se introduce el elemento de las municipales, que se agrega a los que destacaron en 2007.



Entre los elementos acumulados en 2007 estarán siempre la discrepancia entre el Legislativo y el Ejecutivo, por lo que “será el primer test que recaerá sobre la misma oposición en el sentido de ver si tiene la capacidad y posibilidad de mantener la unidad de este bloque que han constituido”, dijo.



Para Serrano Caldera la primera gran prueba para este bloque será el tema del Presupuesto de la República, si se reorientan políticas contenidas en este proyecto y que no se aprobaron.



Un segundo desafío será el decreto legislativo con relación a la sentencia de la Sala Constitucional (de la CSJ), “pero independientemente de las consideraciones legales que ahí podrían hacerse más allá de si tiene o no capacidad la AN de obviar una resolución.





La Ley Marco

Un tercer punto, agrega Serrano Caldera, es la ley de interpretación auténtica de la Ley de Amparo, orientada a reafirmar que de conformidad con esa legislación no pueden admitirse recursos de amparo en contra del proceso de formación de la ley, y “esto vuelve a recaer como un tema de la Sala Constitucional”, y sobre todo la Sala Civil II del TAM que admite un recurso y manda a suspender el acto.



Otro tema, según el analista, será la entrada en vigencia de la Ley Marco, a partir del 20 de este mes, y “ahí la oposición no tiene que tomar ninguna iniciativa más que dejar entrar en vigor las reformas constitucionales que establecen limitaciones a la Presidencia de la República.



“Aquí habría que ver si ellos (la oposición que tiene el número de diputados para controlar el legislativo) si se va a mantener así o va a haber alguna iniciativa que yo la veo más difícil ahora”, dijo Serrano Caldera.





La amnistía

Un quinto elemento a considerar es la ley de amnistía, “donde veo más difícil la unidad de la oposición, porque hay voces contradictorias y no homogéneas, y por lo menos tengo entendido que el MRS ha fijado una posición en contra de esa ley”.



Sobre el caso de Montealegre, Serrano Caldera dijo: “Estamos en un año electoral y es muy difícil hacer un análisis totalmente inocente, abstrayendo el hecho mismo del año electoral, pero si hay algo que investigar, debe investigarse”.



Además, manifestó que “no puede obviarse que ésta es una espada de Damocles para un dirigente de uno de los movimientos de oposición y virtual candidato a la Alcaldía de Managua, y esto nos sigue demostrando que hay presiones que se están ejerciendo”.