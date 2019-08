Oposición hará vacío a Ortega

Los diputados de la oposición dejarán caducar la Ley Marco el próximo 20 de enero para que entren en vigor las reformas constitucionales aprobadas en 2005 y refrendadas en 2006, las cuales restan facultades al Presidente de la República, Daniel Ortega, como el nombramiento unilateral de altos funcionarios públicos.



Con las enmiendas vigentes Ortega nombrará a los ministros, viceministros, directores de entes autónomos, instituciones estatales y embajadores, pero los cargos deberán ser ratificados por los diputados en la Asamblea Nacional.



Diputados del denominado “Bloque contra la dictadura” se comprometieron ayer a no prorrogar la Ley Marco, que mantiene suspensas las reformas a la Carta Magna. Además, como medida de presión sobre el Poder Ejecutivo, decidieron no asistir a la sesión solemne del próximo 10 de enero, cuando el presidente Ortega rinda el informe sobre su primer año de gestión.



Según el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, la decisión obedece a los constantes insultos que el mandatario nicaragüense ha proferido en contra de los legisladores en sus discursos públicos.



Navarro dijo que mientras Ortega irrespete la facultad constitucional para legislar que tiene la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición desconocerán su autoridad.



Acuerdan redistribuir presupuesto

Otra de las medidas de presión acordada consiste en redistribuir varias partidas presupuestarias a fin de incrementar en un 20 por ciento el salario de los maestros y trabajadores de la salud en todo el país. El aumento de sueldo incluye a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua.



Navarro explicó que durante la aprobación del presupuesto de 2008, que quedó pendiente el año recién pasado, reducirán totalmente las partidas presupuestarias de varias instituciones del Ejecutivo, en particular las dirigidas a las asesorías, eventos institucionales y gastos de representación, entre otros. Todo el dinero, calculado en unos 600 millones de córdobas, será destinado al aumento salarial señalado.



Los diputados de la oposición también tomarán 60 millones de córdobas, de los 90 millones presupuestados, para subsidiar el transporte colectivo de Managua, para completar el financiamiento del aumento salarial.



“Hambre Cero” a alcaldías

Navarro dijo que la medida no afectará el bolsillo de los más de 800 mil usuarios del transporte capitalino, pues los 30 millones restantes cubrirán el subsidio del primer trimestre del año y los 60 millones se repondrán mediante una reforma.



Unos 400 millones de córdobas que el gobierno destinó al programa “Hambre Cero” serán redistribuidos entre las alcaldías del país para que las municipalidades se encarguen de su administración.



Los opositores solicitarán una reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional, FMI, a fin de explicarles que las reformas que pretenden realizar no afectarán los acuerdos macroeconómicos con el gobierno nicaragüense.



Sin consenso leyes accesorias y amnistía

Los puntos en los que no existe consenso entre la oposición es la manera en que entrarán en vigencia varias leyes ordinarias accesorias a las reformas constitucionales, entre ellas la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Intendencia de la Propiedad y la Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.



Además, está pendiente un dictamen sobre el proyecto de Ley de Amnistía que beneficiaría al reo de El Chile y presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán.



Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, se oponen tajantemente a la ley de amnistía, pero hay posiciones encontradas. Mientras el presidente del partido, Enrique Sáenz, condicionó la continuidad del MRS en el “bloque opositor”, el jefe de la bancada, Víctor Hugo Tinoco, mantiene que la amnistía no afectará la inclusión del partido en la coalición.





Tinoco reitera: “No a amnistía”



Leina García

Víctor Hugo Tinoco, jefe de bancada del MRS, reiteró que su partido no está dispuesto a apoyar el proyecto de Ley de Amnistía que proponen los liberales, a pesar de ello no encuentra que esta negativa pueda perjudicar de alguna manera al bloque opositor.



“No vamos a votar a favor de la amnistía, es una posición firme”, dijo Tinoco, y seguido agregó: “No la apoyamos porque creemos que fomentar la impunidad no es positivo, no es correcto, aunque tampoco estamos dispuestos a hacerle juego a Ortega”, aclaró el jefe de bancada del MRS.



“El bloque no es una alianza político electoral, sino una alianza a favor de las libertades ciudadanas y en eso tenemos coincidencia (en el Bloque), pero en temas electorales o como la amnistía, no coincidimos y eso se respeta”, opinó Tinoco.