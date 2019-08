“Nada que ver la amistad del Fiscal con Alemán”

Ante el levantamiento del sigilo bancario en las cuentas de Eduardo Montealegre y otros dos ex miembros de la Junta Directiva del Banco Central (BC), el diputado liberal José Pallais informó que el PLC está firme en la defensa de Montealegre y de todos los dirigentes de la oposición.



También descartó que su partido tenga que ver algo con las investigaciones en el caso de los Cenis contra Montealegre, y que ésta no es una medida de presión política para que el ex candidato a la presidencia por ALN y su bancada cooperen en la aprobación del Proyecto de Ley de Amnistía a favor de Arnoldo Alemán.



“Le puedo asegurar que el PLC no tiene ni ha tenido ninguna participación en esos planes”, dijo Pallais, quien categorizó de absurda la idea, a pesar de que el fiscal Julio Centeno Gómez mantiene fuertes vínculos de amistad con el ex presidente Arnoldo Alemán, según lo ha expresado en ocasiones anteriores el propio Centeno.



“Lo que pasa es que está avanzando el plan de Daniel Ortega de descabezar a la oposición”, agregó el diputado Pallais, quien anunció que el Bloque contra la dictadura continuará cerrando filas a Ortega desde la oposición.



Eduardo Montealegre, posible candidato a la Alcaldía de Managua designado por consenso entre liberales, ha manifestado que no le preocupa que lo investiguen, pues según él, no tiene nada que ver con la emisión de los Cenis.