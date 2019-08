FSLN ahora pide diálogo

Wilfredo Navarro, Primer Vicepresidente del PLC, dijo que dirigentes del Frente Sandinista solicitaron a los liberales un diálogo nacional, como una medida que sirva de “detente” a la situación política del país. “El Frente hoy nos propuso que buscáramos soluciones en conjunto en el Parlamento”, expresó Navarro.



Sin embargo, el también Primer Secretario de la Asamblea Nacional externó que el acercamiento de los sandinistas fue bajo la petición de que no les sea tocado en el Presupuesto General de la República el programa “Hambre Cero”, que según Navarro es el programa emblema del gobierno y estrategia principal en las futuras elecciones municipales.



“El argumento que ellos nos pusieron es que si tocamos los 400 millones de este programa íbamos a generar mayor inflación, dándole más plata a los médicos y maestros”, expresó Navarro, quien enseguida aclaró que cualquier diálogo nacional estará en dependencia de la reivindicación de la institucionalidad de la Asamblea y de que sean detenidas las “agresiones contra Eduardo Montealegre y demás convencionales”.



Alianza va

La comisión de emergencia del CEN liberal también informó en conferencia de prensa que el ocho de enero será firmada la alianza entre el PLC y ALN, oficializándose de esta manera la pretensión de correr ambos partidos juntos en las lecciones municipales del presente año.



Wilfredo Navarro también dio a conocer que el CEN acordó las decisiones del PLC dentro del “Bloque contra la dictadura”, entre las que están no asistir a la sesión solemne de la Asamblea este 10 de enero.



El Primer Vicepresidente del PLC también reafirmó la intención de priorizar al comienzo de la nueva legislatura los dictámenes de ley que el bloque opositor ha definido, entre ellos una propuesta para que la Asamblea pueda publicar las leyes que no mande el Presidente.



Sobre la Ley de Amnistía dijo que este proyecto de ley caerá por su peso en el momento preciso ante la Asamblea Nacional y que el tema no debe ser utilizado para creer en la desunión del Bloque contra la dictadura.