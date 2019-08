Telaraña de dudas en el APRE

Hasta las instalaciones de EL NUEVO DIARIO llegaron José Alfredo Canales, Tesorero de la Comisión Económica del partido Alianza por la República (APRE), y el segundo vicepresidente de la Junta Nacional de este partido, Agustín Lacayo, para presentar la carta original firmada y sellada por Miguel López Baldizón, donde se pronuncia en contra de la adhesión del primer vicepresidente Eduardo Gómez a la bancada de la Unidad.



El propio Miguel López Baldizón informó vía telefónica desde Costa Rica que sigue siendo el Presidente del APRE, pues cuenta con un permiso especial indefinido dado por la junta directiva nacional, luego de que ésta no le aceptara la renuncia, pero también agregó que dentro de sus facultades delegó al tesorero Carlos Canales para atender el partido, y no a Eduardo Gómez.



El segundo vicepresidente del APRE, Agustín Lacayo, desmintió al diputado Gómez y dijo que no hay carta de renuncia dejada por López Baldizón ante la junta directiva, “esa carta no existe, sólo ha existido en cabezas calientes que no son directivos del APRE y que andan con Eduardo Gómez”, expresó Lacayo.



Versiones se contradicen

A pesar de que en los estatutos del APRE el presidente ejerce también la función de representante legal, al parecer de manera no oficial Miguel López Baldizón dejó en potestad de Canales los sellos del presidente del partido, “don Eduardo no tiene los sellos del partido, no tiene la representación legal, la tiene don Carlos Canales”, dijo Agustín Lacayo, pero de inmediato Carlos Canales, quien presenciaba la entrevista, corrigió y dijo que no era así, “pero el suplente, claro, es don Carlos Canales”, contestó Lacayo.



Los directivos del APRE especificaron que no quieren crear problemas de unidad dentro del partido e hicieron un llamado “cariñoso” al diputado Eduardo Gómez para que regrese a la bancada, “queremos que vuelva al seno de la unidad de la bancada contra la dictadura”, expresó el también Presidente del APRE en Rivas, Agustín Lacayo.



Carlos Canales no descartó las intenciones de ocupar la Presidencia del APRE y dijo que “eso lo decidirán los miembros del partido en la convención de marzo”, a la que acudirán Miguel López Baldizón y también Eduardo Gómez.