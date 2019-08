Porras: “Celebraremos un año de democracia”

El secretario adjunto del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), Secretario General de Fetsalud, Presidente de la Coordinadora Social, Secretario General del FNT y diputado, Gustavo Porras, anunció ayer que celebrarán “el primer año de democracia” en la Plaza de la Revolución, contrarrestando la “agenda politiquera del Bloque por la corrupción”.



El próximo diez de enero el presidente Daniel Ortega presentará su primer informe de gobierno ante los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en la Plaza de la Revolución, aseguró Porras, también diputado ante la Asamblea Nacional.



El diputado FSLN está convencido de que sus colegas liberales y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) “tienen un sentimiento destructivo”, por ello no asistirán a la sesión legislativa en la que el mandatario leerá su informe.



Por qué no llegarán

Los 52 liberales y del MRS anunciaron que no asistirán el segundo día de la actual legislatura, cuando llegará Ortega. Estos legisladores manifestaron que dejarán que caduque la Ley Marco para que las reformas constitucionales aprobadas en 2005 y refrendadas en 2006 entren en vigencia, de modo que Ortega pierde poderes.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, expresó que la medida se debe a que el mandatario constantemente insulta a los diputados en sus discursos públicos. “Mientras Ortega irrespete la facultad constitucional para legislar que tiene la Asamblea Nacional, desconoceremos su autoridad”, dijo el legislador.