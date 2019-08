Conservadores otra vez divididos

A pesar de haber conmemorado 150 años en diciembre de 2007, las fortalezas del Partido Conservador parecen retroceder un siglo, además de las disidencias ya conocidas, y ahora enfrentan una nueva crisis; primero por tener posiciones encontradas respecto al Proyecto de Ley de Amnistía y las elecciones de precandidatos en Granada, las que, según la presidenta del PC, Azalia Avilés, son ilegales.



Avilés recordó que la junta directiva nacional, desde abril del año pasado, acordó no apoyar la amnistía propuesta por el PLC por considerarla sinónimo de “impunidad”, pero dadas las ideas encontradas, el tema será llevado de nuevo a consejo nacional.



Otra de las inconformidades es la alianza de hecho que mantienen con ALN, donde supuestamente el partido dirigido por Montealegre decide a la sombra de los conservadores, pero siempre con el apoyo clave de sus diputados en la Asamblea Nacional.



La presidenta del PC expresó que muchos convencionales se encuentran inconformes al estar tras la bandera de ALN, por ello aún no queda claro si en las cercanos comicios municipales los conservadores correrán en alianza o con su propia casilla.



El debate en Granada

En diciembre de 2007 Eulogio Mejía, supuestamente un nuevo rostro para la Alcaldía de Granada por el PC, fue oficializado como precandidato de su partido, esto luego de que la Comisión Electoral Nacional de los conservadores junto a la Comisión Municipal coordinaran el proceso de elección, acto que, de acuerdo con Azalia Avilés, fue una violación a los estatutos del partido.



La explicación de la presidenta es que la coordinación debió darse entre la junta directiva nacional del partido y la comisión electoral, sin embargo, el Concejo se tomó atribuciones que no le pertenecían, a pesar de que la junta nacional y el consejo departamental mandaron detener cualquier elección.



No retroceden

Avilés aclaró la situación del municipio, después que en reiteradas ocasiones el presidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE) del PC, Hugo Ignacio Ruiz, ha manifestado que dichas elecciones se hicieron apegadas a derecho.



Según él, la elección de Eulogio Mejía como candidato a alcalde y el pelotero Bayardo Dávila como vicealcalde sí se realizó de acuerdo con los estatutos del PC, con más del 40 por ciento del total de juntas receptoras de votos del municipio.



Sin embargo, la junta departamental del partido concuerda con la presidenta nacional y alega que dicha elección es ilegal.



Directivos departamentales manifestaron que la decisión de suspender las elecciones tenía como propósito, por un lado, darle tiempo a la pre candidata Magda Briones para su campaña y, por otro, para que surgieran otras pre candidaturas.