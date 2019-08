¿Destituirán a alcalde de Jalapa?

JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Los concejales de este municipio se autoconvocaron el viernes para sesionar de forma extraordinaria el martes próximo, con un único punto de agenda: aplicar la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que implica sanción administrativa y presunción penal contra el alcalde Humberto Pérez Largaespada y el vicealcalde Danilo Montiel Sanabria.



Con los mismos agravantes, la CGR sancionó al ex edil Francisco Omar González Vílchez y el ex vicealcalde José Tomás González; todos notificados por el ente fiscalizador el pasado 6 de diciembre. Se supo que los funcionarios se ampararon contra la resolución en el Tribunal de Apelaciones de Estelí (TAE).



A pesar de ello, medios locales y población están a la expectativa sobre si el Concejo acordará la destitución del cargo del actual alcalde y su vicealcalde al tenor del Arto. 24 de la Ley de Municipios, que entre las causales para perder la condición de alcalde o vicealcalde está “haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos de la Alcaldía, según resolución de la Contraloría General de la República”.



Uno de los concejales dijo a EL NUEVO DIARIO que solicitaron al comisionado Héctor Zelaya Zelaya, jefe de la Policía de Nueva Segovia, medidas de seguridad en el auditorio de la Alcaldía y calles adyacentes porque temen que grupos en pro y en contra del alcalde obstaculicen el desarrollo de las deliberaciones. No confirmó si han determinado votar por una destitución. “Eso se verá el martes”, acotó.



Siete confirmaron asistencia

Entre los concejales hay militantes y simpatizantes del FSLN, lo que es un reflejo de la fuerte división local que sufre este partido, el cual ha considerado a este municipio de 60 mil habitantes un “bastión sandinista”. Entre los opositores al alcalde está su correligionario de partido y diputado César Castellanos.



El Concejo de este municipio, gobernado consecutivamente por el FSLN desde el triunfo de la Revolución en 1979, está conformado por cinco miembros del partido rojinegro y cinco del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).



De acuerdo con el Arto. 32 de la Ley de Municipios, el alcalde Pérez Largaespada, que pertenece a la primera bancada, deberá inhibirse de participar en la sesión programada, y en la misma situación está el vicealcalde.



Hasta se conocía que de los nueve concejales convocados, han confirmado su asistencia cinco de la bancada del PLC y dos del FSLN.