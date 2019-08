Sin Ley Marco se cae en campo minado

La oposición se encuentra en una nueva encrucijada. Por un lado, insiste en que dejará caducar la Ley Marco para que el próximo 20 de enero entren en vigor las reformas constitucionales aprobadas en 2005 y refrendadas en 2006, y con ello restar facultades ejecutivas al presidente de la República, Daniel Ortega.



Por otro lado, aún no logra el consenso necesario en torno a las leyes ordinarias que crean la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep, y el Instituto de la Propiedad. Ambas instancias son parte de la reforma constitucional, sin embargo, requerían de sus respectivas leyes creadoras, pues en las enmiendas a la Carta Magna aparecen únicamente como enunciados.



La propuesta que parece tener fuerza, de momento, es la derogación de las leyes creadoras, que automáticamente significaría la desaparición de esas instancias, pese a que su origen es de rango constitucional.



El temor de la oposición, a juzgar por los hechos, es caer “en la trampa” de la repartición de cargos, en particular porque no tienen los votos requeridos para nombrar a los funcionarios correspondientes, pues necesitan de 56 votos. Sumados los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y la Bancada por la Unidad, cuentan únicamente con 52.



La primera parada

Los cargos a repartirse serían el Superintendente de Servicios Públicos, los Intendentes de Energía, Agua Potable, Telecomunicaciones y Defensa del Consumidor, respectivamente, además del presidente del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, Inprur, es decir, seis cargos en total.



En vista que no tiene los 56 votos, la oposición se vería obligada a negociar con el Frente Sandinista el nombramiento de los funcionarios. Pero el problema político es sólo uno de los muchos que enfrenta la oposición en torno al tema.



Problema jurídico

Para el presidente y diputado del MRS, Enrique Sáenz, la no derogación de la Sisep conllevaría a un enfrentamiento jurídico con el Ejecutivo, pues mediante la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Estado (Ley 290), el presidente Daniel Ortega creó el Ministerio de Energía y Minas.



Este ministerio, según Sáenz, “chocaría” en funciones con la intendencia de la energía. “Si la oposición decide mantener vigente la Sisep, tendría que realizar una reforma a la Ley 290 para derogar el Ministerio de Energía y Minas”, explicó Sáenz.



En la reunión del pasado viernes 4 de enero, el bloque opositor no logró un acuerdo en torno a las leyes de la Sisep y la Intendencia de la Propiedad, por lo que se reunirán nuevamente esta semana para tomar una decisión.



El otro problema jurídico que analizan actualmente es si al derogar estas leyes ordinarias incurrirían en una inconstitucionalidad, pues las reformas de 2005 contemplan la creación de las instancias que se pretenden eliminar.



A juicio de Sáenz, esto no constituye un inconveniente insuperable, pues en las reformas las instancias sólo aparecen como enunciados.



Sisep versus Ministerio de Energía

Para el diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, José Pallais, la Sisep y el Ministerio de Energía y Minas no podrían coexistir. “Al crearse el Ministerio de Energía y Minas se trastocó la Ley de la Sisep; hay un choque de disposiciones en el espacio y en el tiempo”, explicó.



Según Pallais, el Ministerio de Energía se creó con base en la Ley 290, mientras estuvieron suspensas las reformas, pero al entrar en vigor, habría un choque de funciones entre la Sisep y el ministerio.



“Hay que resolver ese choque, y, ¿cómo se resuelve?, a través de una ley ordinaria”, expresó Pallais.



Esta situación origina otro problema jurídico, pues la oposición, según Pallais, deberá decidir entre derogar la Ley creadora de la Sisep o dejarla vigente y realizar una nueva reforma a la Ley 290, para eliminar el Ministerio de Energía y Minas que creó el Ejecutivo.



Para Pallais, el problema se extiende a las facultades que actualmente tiene la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, pues la Sisep contempla la Intendencia de Agua Potable y Alcantarillados. A juicio del diputado liberal, habría que redefinir las funciones de ambas instancias.



En cualquiera de las dos circunstancias, la oposición no necesita negociar con el Frente Sandinista, pues se trata de reformar o derogar leyes ordinarias que sólo requieren del voto favorable de 47 diputados.



Reparto imposible sin el FSLN

De cualquier manera, un reparto de cargos en la Sisep sería imposible sin la participación del Frente Sandinista. Pallais considera necesario resolver primero el problema jurídico que se les presenta con la Sisep y el Ministerio de Energía y Minas, y luego buscar una solución al nombramiento de los cargos si se decide dejar vigente la Sisep.



Pallais prevé una negociación obligada con el Frente Sandinista para nombrar a los funcionarios, a menos que la oposición opte por derogar las leyes creadoras.



ALN insiste en derogación

El vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales, no ve ningún inconveniente en derogar las leyes de la Sisep y del Inprur, porque ello no afectará la disposición constitucional.



“Lo que establece (la reforma) es que el superintendente y los intendentes de servicios públicos son nombrados con 56 votos, pero la institución como tal no existe en la Constitución; entonces, como no se tienen los 56 votos para reformar la Constitución, se aprueban leyes ordinarias para derogar otras leyes ordinarias, que sólo requieren de 47 votos”, explicó.



A juicio de Núñez Morales, al entrar en vigor las reformas constitucionales, las instancias de la Sisep y el Inprur “pasarían a ser normas constitucionales no desarrolladas”, pero no se suspenden las reformas.



Núñez considera totalmente inviable dejar vigentes la Sisep y el Inprur, tomando en cuenta que ningún grupo partidario tiene los 56 votos para nombrar a los funcionarios, “lo que dejaría empantanado” esos nombramientos y profundizaría la crisis institucional que se arrastra desde finales de 2007.



“En las condiciones actuales no se puede esperar que el Frente Sandinista tenga una negociación adecuada con la oposición”, señaló. Núñez insistió en el acuerdo del bloque opositor de no negociar nada con el Frente Sandinista mientras no se solucione la crisis institucional y se devuelva a la Asamblea Nacional la facultad de legislar sin un control previo.



Ex funcionarios quedarán fuera

En el hipotético caso que se decidiera dejar vigente la Sisep, la oposición se daría a la tarea de analizar la situación laboral de los funcionarios cesanteados cuando se suspendieron las reformas constitucionales.



Sin embargo, a juzgar por sus palabras, los diputados José Pallais y Enrique Sáenz, junto al vocero de ALN, Eliseo Núñez, coinciden en que quienes fueron indemnizados al clausurar esas instancias, no pueden regresar a esos cargos.



Lo anterior significa que deberán negociar los cargos, pero con aspirantes diferentes de los que se fueron.



Extraoficialmente se ha conocido que el mayor interesado en regresar a su cargo sería Víctor Guerrero, del PLC, quien asumió por corto tiempo la Superintendencia de Servicios Públicos; mientras que las intendencias de Energía, Agua Potable, Telecomunicaciones y Defensa del Consumidor las asumió el Frente Sandinista.





Bloque a reunión

El denominado “Bloque contra la dictadura” se reunirá hoy para continuar las negociaciones en torno a las leyes de la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep, y el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, Inprur.



Los diputados se niegan a tomar una decisión definitiva sobre la derogación o no de las instancias. El fin de semana pasaron sopesando las implicaciones jurídicas y políticas tanta de una derogación, como de una permanencia de estas instituciones.



“Nos dimos un tiempo para analizar las implicaciones jurídicas y políticas, la situación es sumamente compleja y no podemos señalar con exactitud qué pesa más, si lo político o lo jurídico”, expresó el diputado y presidente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz.





Análisis jurídico

En septiembre de 2007, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, Oscar Castillo, realizó un análisis en el que sostiene que la Sisep no se puede derogar por ser una disposición constitucional.



En aquel entonces, Castillo señaló que el “error jurídico” de ALN fue la iniciativa de ley en la que propuso, además de abolir la Ley Marco, la eliminación de la Ley 511, Ley de la Superintendencia de los Servicios Públicos (Sisep).



La iniciativa se encuentra aún en la Primera Secretaría del Parlamento y dejaría de ser necesaria una vez que caduque la Ley Marco el próximo 20 de enero.



A juicio de Castillo, la derogación de la Ley creadora de la Sisep es una propuesta política y carece de asidero jurídico, pues una ley ordinaria no puede anular una disposición constitucional. “La Sisep fue creada por disposición constitucional; lo que se puede es reformar su ley creadora, modificarla, pero no se puede eliminar porque tiene rango constitucional”, insistió.



Además, señala Castillo, al entrar en vigor las reformas, el PLC reclamará los cargos nombrados en la Sisep, cuyo titular es precisamente el ex diputado Víctor Guerrero; mientras que los cargos en las intendencias de Agua Potable, Telecomunicaciones y Defensa del Consumidor deberán asumirlos quienes fueron nombrados en esos cargos antes de aprobada la Ley Marco.



“La Ley Marco no eliminó las reformas constitucionales, simplemente suspendió su vigencia. Al ser derogada o su vigencia cumplida, las cosas vuelven a su estado anterior”, explicó.