ALN: Nuevo pacto pasma la alianza

El aplazamiento a última hora de la firma de la alianza entre el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense tiene motivaciones más profundas de las aparentes, declaró anoche el vocero de ALN, Eliseo Núñez Morales, al denunciar que sus interlocutores revivieron una discusión ya superada en torno a la casilla electoral municipal.



Según Núñez Morales, la táctica de la comisión del PLC de volver a discutir que quien tenga más alcaldías es el dueño de la casilla, hizo que a última hora ALN se negara a firmar la alianza programada para hoy en un hotel capitalino.



La reacción del vocero del PLC, Leonel Téller, es que fue la ALN la que se echó para atrás al negarse a firmar la alianza por el problema de la casilla, lo que Núñez niega, y acusa a sus interlocutores de estar ganando tiempo mientras se acuerda un nuevo pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, cuya primera señal fue la reunión entre el diputado Aguirre y Ortega el fin de semana.



Núñez dice que ALN tiene información de que “Aguirre fue enviado por Alemán a hablar con Ortega y que el pretexto fue el presupuesto”. Aguirre, en declaraciones ayer a la prensa, admitió que antes de hablar con Ortega se comunicó con Alemán.





El nuevo pacto

Un primer acuerdo del nuevo pacto Alemán-Ortega despuntará con la aprobación del presupuesto, donde el FSLN contará con sus 38 votos, más dos del Movimiento de Salvación Liberal, cuatro de la bancada Unidad y cuatro que controlaría directamente Arnoldo Alemán, incluyendo a Aguirre. Jamileth Bonilla niega que su bancada esté en este acuerdo.



Otra parte del nuevo pacto, según Núñez, sería ordenarle al Consejo Supremo Electoral la eliminación de la casilla nueve, de ALN; y dividir el Bloque contra la dictadura, que ha tomado fuerza electoral en el año de las municipales.



A cambio, el PLC recobraría la libertad de su líder mediante el privilegio de país por cárcel, hecho que ayer fue negado con mucho énfasis por Leonel Téller, vocero del PLC.



Las declaraciones de Núñez respecto al FSLN coinciden con los ecos de la encerrona rojinegra del vienes pasado. Según el vocero de ALN, el FSLN está sumamente preocupado porque no ganaría ni cincuenta alcaldías si el bloque opositor continúa fortaleciéndose.



El FSLN estima que la incorporación del MRS a la alianza opositora los haría ganar cuatro alcaldías hoy en manos del partido gobernante.





Propuesta de ALN

Hasta ayer, la ALN ya había puesto su propuesta sobre la mesa: las alianzas PLC y de la ALN en la casilla nueve. Si esa casilla no les parece, está a la orden la número 13. Sin embargo, para el PLC ese tema no es de urgencia, y los políticos de la ALN, que consideran vital la escogencia inmediata de una casilla, suspendieron la firma de la “gran alianza”, informó el vocero del PLC, Leonel Téller.



Núñez Morales explica que la casilla sí es importante para ellos porque al final puede haber conflictos y sería mucho más grave.



Para Leonel Téller, “los miembros de la comisión de ALN se negaron a firmar hoy y dijeron que era preferible hacerlo hasta que se discutiera el tema de la casilla. El PLC le dice al pueblo quién es el que le pone trabas a la unidad”, declaró Leonel Téller al cierre de edición.





A primarias

El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, dijo ayer por la mañana que ambos partidos decidieron efectuar elecciones primarias a lo interno para elegir a sus precandidatos y luego ir a primarias generales en abril.



De antemano se sabe que el candidato de consenso para la Alcaldía de Managua es Eduardo Montealegre, según dijo Castillo Quant, pero éste considera que lo ideal será visitar antes los distritos de Managua.





“No es una oferta atractiva”



Para el presidente del MRS, Enrique Sáenz, la propuesta de la ALN “no es atractiva”, puesto que la capital es la principal plaza de este partido. “Ir con un concejal no es una oferta atractiva”, expresó Sáenz, quien aseguró que el MRS está en conversaciones abiertas con la ALN y el Partido Conservador (PC).



“Estamos explorando posibilidades y trabajando bajo la hipótesis de que vamos solos”, dijo. Sáenz, también diputado ante la Asamblea Nacional, insistió en que esta alianza desea “enarbolar su bandera” y sobresalir en caso de que decida aliarse con otro partido.



“En Managua vamos a considerar varios elementos, es el lugar donde tenemos candidaturas más competitivas”, expresó Sáenz.



(Con colaboración de Leina García)