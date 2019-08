Aguirre habló antes con Alemán

La postura del presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre, en torno a su reunión con Daniel Ortega, despertó celos internos en el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, cuyo Comité Ejecutivo Nacional, CEN, aunque públicamente lo respaldó, en el seno del llamado Bloque contra la dictadura se consideró como un “envío de señales equivocadas”.



En momentos en que estaban congeladas las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición del Legislativo, el CEN conminó a Aguirre a rendir ayer un informe de lo que habló con Ortega, sobre todo porque el diputado liberal reconoció que antes de la cita con el mandatario se entrevistó vía telefónica con el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán.



Ambos encuentros despertaron suspicacias entre los miembros del CEN, sin embargo, éstos se negaron a confirmar si existen o no negociaciones secretas con el Frente Sandinista para resolver la crisis institucional a cambio de aprobar el presupuesto del año 2008 tal y como lo presentó el gobierno a la Asamblea Nacional.



Tampoco creen que Aguirre se haya convertido en un nuevo “enlace” entre Ortega y Alemán, a fin de conseguir una salida política a la crisis.





Ya lo habían intentado

El vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, confirmó que los diputados sandinistas Wálmaro Gutiérrez y José Figueroa han intentado reunirse con varios legisladores del PLC para proponerles aprobar el presupuesto al margen de la crisis, algo que los liberales y el bloque opositor rechazan.



Navarro también se reunió con ambos diputados para hablar del presupuesto, no así el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, quien se negó a recibir a sus colegas sandinistas en momentos en que el bloque opositor ha decidido no tener ningún contacto con personeros del gobierno ni de la bancada oficialista, en tanto no se resuelva la crisis institucional.





“Yo abogo por un cese de fuego”



El presidente de la Comisión Económica del Parlamento descartó que su comparecencia con el Presidente de la República haya tenido como objetivo llegar a acuerdos políticos de cualquier índole, y justificó su reunión con Ortega como una oportunidad para el “cese de fuego” entre los partidos.



Sin embargo, el diputado expresó que si el presidente lo vuelve a llamar a reunión, está en la disposición de hacerlo.





“Su juicio” es uno y el bloque otro

Aguirre Sacasa dejó claro frente al presidente de su partido, Jorge Castillo Quant, y al vocero del mismo, Leonel Téller, que su voto en la aprobación del presupuesto estará sujeto a “su juicio” y no precisamente a lo que defina el Bloque contra la dictadura.



Por ello el presidente de la Comisión Económica dijo que en su decisión influirán las demandas del Fondo Monetario Internacional, la revisión que él mismo haga de la propuesta del Bloque contra la dictadura, así como la opinión de Antenor Rosales, Presidente del Banco Central.



Francisco Aguirre Sacasa expresó la disponibilidad con que se mostró el Presidente de la República para llegar a acuerdos de gobernabilidad durante los próximos cuatro años.







Lo que dice el CEN

El Comité Ejecutivo Nacional difundió un comunicado en el que apoya la actitud del diputado Francisco Aguirre Sacasa al reunirse con el Presidente de la República, e informa que el CEN junto al presidente de la Comisión Económica acordaron que el Bloque contra la dictadura proponga modificaciones al presupuesto siempre y cuando no afecten el acuerdo con el FMI.



También se aclara que el diputado liberal Aguirre Sacasa no ha llevado a negociación el tema del régimen de convivencia familiar para Arnoldo Alemán, a pesar de que éste se comunicó con el ex presidente antes de acudir a la reunión con Ortega la noche del sábado.