Círculo de Ortega insiste en parlamentarismo

Redacción Central y ACAN-EFE



Uno de los principales operadores políticos del Presidente, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, declaró ayer que Daniel Ortega no ha renunciado al parlamentarismo y que si retiró el proyecto constitucional fue “porque se dio cuenta que no tenía los votos en la Asamblea Nacional para aprobarlo”, dijo a medios locales.



“No sé si en 2009 ó 2010, pero insistirá en introducir el tema del parlamentarismo”, reiteró Solís, pero ayer mismo, en declaraciones a ACAN-EFE, el vicepresidente Jaime Morales Carazo consideró que el país no está preparado, en este momento, para cambiar el sistema político presidencialista por uno parlamentario.



"Nicaragua, por el momento, no está preparado ni maduro para dar un paso tan dramático y tan radical de sistema presidencialista a un sistema parlamentario", sostuvo el vicepresidente en declaraciones a un programa de opinión de la televisión local.





Sería “un foco de anarquía”



Según ACAN-EFE, Morales Carazo, un ex jefe negociador de la Contra que combatió con las armas al primer gobierno sandinista (1979-1990), un salto al parlamentarismo convertiría a Nicaragua en un "foco de anarquía" y en un "mercado persa".



Señaló que Nicaragua está acostumbrado al "liderazgo fuerte" que sugiere el presidencialismo y el parlamentarismo sería "una cuestión extremadamente compleja" y meterse en un laberinto.



"Todavía no hemos llegado a perfeccionar el presidencialismo, (y) dar un salto al parlamentarismo, que es muchísimo más complejo... requiere más tiempo, meditación y reflexión", agregó.



El Frente Sandinista y miembros del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que dirige el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, comenzaron negociaciones durante el último trimestre de 2007 para reformar la Carta Magna y cambiar el sistema presidencialista por uno parlamentario.



El borrador de reforma, dado a conocer por ambas partes, contempla no prohibir la reelección presidencial, crear la figura de primer ministro, y que los ex jefes de Estado de 1984 en adelante asuman una diputación vitalicia.



La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial consecutiva.





Oposición en contra

Las propuestas de reformas a la Carta Magna son rechazadas por los grupos opositores en la Asamblea Nacional: Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Bancada Por la Unidad, y Movimiento Renovador Sandinista, MRS, que juntos suman 25 diputados, así como por 18 de los 26 diputados del PLC.



El presidente Daniel Ortega ha sido un entusiasta de reformar la Carta Magna, de aprobarse la reelección presidencial y de cambiar el sistema político presidencial por uno parlamentario. El doctor Rafael Solís repitió estas palabras ayer, “discutamos reformas constitucionales profundas”.



El tema se introduce de nuevo en medio de una crisis entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.