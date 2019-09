Ortega no rendirá informe anual ante Parlamento

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no rendirá un informe anual el 10 de enero próximo sobre su gestión gubernamental ante el Parlamento, como ha sido tradición en los últimos años, confirmó hoy una fuente oficial.



El plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua inaugura mañana sus trabajos parlamentarios, informó hoy el primer vicepresidente de este organismo legislativo, Luis Callejas.



El líder parlamentario informó a la prensa de que en una sesión celebrada hoy por la junta directiva de la Asamblea Nacional se abordó el asunto de la sesión inaugural de mañana y la del 10 de este mes.



La fuente no adelantó qué otros asuntos se debatirán en la primera sesión de trabajo del Parlamento.



Callejas dijo que ha sido tradición que el presidente de la República rinda un informe al Parlamento sobre su gestión gubernamental de 2007 en su sesión del próximo día 10.



Según Callejas, el presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, informó hoy de que este año el presidente Daniel Ortega no presentará su informe anual ante el plenario del organismo legislativo, ya que el gobernante no está obligado a ello.



Núñez, de acuerdo con Callejas, aseguró que la Ley Orgánica del Congreso no estipula un día específico para rendir ese informe.



"Nosotros interpretamos que el presidente (Ortega) no va a acudir a esta Asamblea Nacional a presentar su informe anual, pero la Constitución manda que el gobernante presente un informe una vez al año y me parece que debe ser el 10 de enero", dijo Callejas.



Ortega, días atrás, anunció en un acto público que su informe lo presentará el 10 de enero en la Plaza de la Revolución de Managua "ante el pueblo", y esto lo consideró Callejas "como una actitud autoritaria del presidente".



"Otra vez se deja ver este año que el presidente Ortega dirá en que fecha presentará el informe ante el Parlamento, cuando lo crea conveniente", insistió Callejas, diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), integrada por liberales disidentes.