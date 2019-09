Ofensiva FSLN en busca de los 47 votos

La ofensiva política del Frente Sandinista por conseguir el apoyo de diez diputados de la oposición no tiene límites. La semana pasada el diputado disidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez Hernández, recibió en su finca de Masaya la visita de Lenín Cerna Juárez, ex director de la Seguridad del Estado sandinista en los años 80 y actual Secretario de Organización del FSLN.



Vía telefónica, Núñez Hernández negó la reunión con el “hombre fuerte” del presidente Daniel Ortega, sin embargo, confirmó que el próximo 20 de enero recurrirá de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales de 2005 en lo referente a la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep, algo que le habría solicitado el presidente Ortega, a través de Cerna Juárez.



Una fuente liberal confirmó a EL NUEVO DIARIO que Núñez Hernández se entrevistó con Cerna Juárez, quien le habría pedido su apoyo a la Ley de Presupuesto para 2008; además de parar las reformas constitucionales a través del mencionado recurso de inconstitucionalidad.



Al consultarle sobre la visita de Cerna, Núñez respondió con una sonora carcajada y, a renglón seguido, señaló: “La única vez que me he reunido con el señor Lenín Cerna fue cuando me echó preso en los años 80”.





El medio vuelto

Según la fuente, Cerna le ofreció a Núñez una resolución favorable en el Consejo Supremo Electoral, CSE, para otorgarle la representación legal del Movimiento de Salvación Liberal, MSL, con lo que desparecería la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y por ende Eduardo Montealegre quedaría sin partido político.



Adicionalmente, el secretario de organización de ALN, Carlos García Bonilla, confirmó vía telefónica que esta semana pedirán una reunión de urgencia con los magistrados del CSE para solicitar que emitan una resolución lo más pronto posible y dilucidar quién de los dos -–Montealegre o Núñez Hernández-- es el representante legal del partido.



En los últimos días de 2007, Montealegre dijo públicamente que si le quitan el partido, se refugiaría en la bandera de la Partido Liberal Independiente, PLI, o formaría un nuevo partido político.





Reformas inconstitucionales

Núñez insistió en que si las reformas constitucionales entran en vigor, la Sisep entraría en contradicciones con otras instancias que ya existen, y eso significaría un problema jurídico “muy grave”.



“Con la creación del Ministerio de Energía y Minas hay un choque de funciones con el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, en cuanto a hidrocarburos, pero esa ley ya la estamos reformando. Con la Sisep se incrementan esos choques, porque habría tres instituciones con iguales facultades, entonces eso hay que ordenarlo”, explicó Núñez.



Eliseo Núñez y Carlos García negaron estar recibiendo ofertas de dinero de parte del gobierno a través de emisarios, a fin de favorecer leyes que le interesan al Ejecutivo, principalmente el presupuesto de 2008.





Reaparece Silva

El diputado de la Bancada por la Unidad, Ramiro Silva, reapareció ayer en la reunión de bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Silva dijo que llegó a hablar con el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre, para que le aclare algunos aspectos del proyecto de presupuesto.



No obstante, el diputado liberal y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo que la presencia de Silva obedece a una invitación que le hicieron a fin de “mantener la cohesión del bloque opositor”, en clara alusión de que están preocupados por los halagos que pudieran recibir algunos legisladores liberales.



Silva negó que haya recibido ofrecimientos del gobierno para votar a favor del presupuesto, sin embargo, confirmó que respaldará un “presupuesto responsable y al margen de la politiquería”, en referencia a la posición de sus colegas del llamado “Bloque contra la dictadura”.