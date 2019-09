Creen que Bloque contra la dictadura no flaqueará

Aunque dos eslabones claves del Bloque contra la dictadura negocian una alianza electoral donde las dudas no faltan, diputados de oposición confirman que las diferencias “normales” entre ALN y PLC no tienen por qué trascender en la unidad del bloque opositor, esto luego de que se suspendiera la firma de alianza entre los liberales por supuesta disponibilidad del PLC para pactar con el presidente Daniel Ortega.



Dora María Téllez, del MRS, comentó que en el presente año el bloque enfrentará una fuerte ofensiva de parte del Presidente de la República para debilitarlo a través de compra de diputados y campañas de miedo, pero negó que las disputas liberales tengan eco en la coalición.





Una necesidad

Víctor Hugo Tinoco, también diputado del MRS, coincide en que los desacuerdos internos del PLC y ALN no tienen que ver con el Bloque contra la dictadura, pues los objetivos de los aliados dentro de esta oposición no son electorales.



“Estoy convencido de que el bloque es una necesidad”, dijo Tinoco, quien agregó que en las últimas reuniones se ha manifestado voluntad para continuar, y aunque las bancadas mantienen sus “altos y bajos”, saben que deben mantener su unidad opositora.



María Eugenia Sequeira, de ALN, dejó claro que los liberales están conscientes de la necesidad de unidad, y además afirmó que el Bloque contra la dictadura no caerá por diferencias entre bancadas.





Alemán se va quedando sin PLC

“Entiendo que Ortega siempre está apostando a mantener su pacto con Alemán, y espera que esa relación estrecha dé frutos, pero Alemán ya no tiene el control del PLC”, manifestó Dora María Téllez.



María Eugenia Sequeira también dijo percibir que las voces de un nuevo pacto entre Ortega y Alemán se calientan a base personal, pues está convencida de que a nivel institucional el PLC no quiere hacer tratos con el Presidente de la República y prefiere la trinchera del Bloque.