Informe causará crisis

La crisis institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo podría agudizarse mañana si el presidente de la República, Daniel Ortega, cumple su amenaza de no asistir a la Asamblea Nacional a rendir el informe sobre el primer año de su administración, mientras los diputados de la oposición lo conminaron a llegar al recinto parlamentario so pena de incurrir en una violación a la Constitución Política.



Ayer la Junta Directiva en pleno del Parlamento sostuvo la primera reunión del año 2008 durante la cual, según el primer vicepresidente y diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Luis Callejas, el presidente René Núñez les informó que Ortega no asistiría a la cita de mañana.



Por su parte, el primer secretario y diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, dijo que Núñez les solicitó suspender la sesión solemne de mañana con el objetivo de iniciar una ronda de negociaciones políticas que pongan fin a la crisis institucional.



Navarro dijo que los cinco miembros de la directiva parlamentaria pertenecientes a las bancadas de oposición rechazaron la petición del titular del Legislativo, argumentando que no era posible modificar la fecha del informe presidencial “por caprichos del Presidente”.



Antes bien, les recordaron a Núñez y al presidente Ortega que la Constitución Política obliga al mandatario a rendir su informe anual ante la Asamblea Nacional.



El numeral 15 del artículo 150 de la Constitución señala entre las atribuciones del presidente de la República, “presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente, el informe anual y otros informes y mensajes especiales”.



El numeral 16 del artículo 138 establece como atribuciones del Poder Legislativo “recibir en sesión solemne al Presidente y al Vicepresidente de la República para escuchar el informe anual”.



Ninguno de los dos artículos estatuye obligatoriamente el día diez de enero como la fecha para presentar el informe; sin embargo, tanto Navarro como Callejas argumentaron que ese día ha quedado como costumbre.





Llegar o no llegar...



El dilema existencial de los liberales se ha centrado ahora en asistir o no a la sesión solemne de mañana. Mientras unos proponen llegar al Parlamento, pero no asistir al hemiciclo de sesiones, otros opinan que no debería llegar ningún diputado de la oposición, o que sólo asistan los jefes de bancada, pero no al plenario, sino en alguna otra oficina.



De momento, la propuesta que parece tener más consenso es la última, es decir, que sólo asistan los jefes de bancada y se mantengan en un recinto distinto del plenario donde tienen lugar las sesiones.





Morales no leerá

El Vicepresidente Jaime Morales Carazo negó anoche que haya sido delegado por el Presidente para leer el informe anual ante rumores que circularon ayer.



El Vicepresidente aclaró que si bien es cierto que la Constitución obliga a que el Presidente brinde su informe, “ésta no consigna en qué fecha debe hacerlo, por lo tanto, incluso, puede leerlo el 31 de diciembre de este año”, dijo.



Morales Carazo declaró que habló ayer con el Presidente pero no le delegó esa responsabilidad, “hablamos de otros temas y más noche conversaremos pero de otros tópicos”, dijo.