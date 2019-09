Médicos exigen 45% de aumento salarial

Como si no bastara con la crisis institucional, la dirigencia del Movimiento Médicos Pro Salarios exigió ayer a la Asamblea Nacional incluir en el presupuesto de 2008 un incremento del 45 por ciento en los salarios de los tres mil 200 galenos a nivel nacional.



El dirigente médico Léster Espinoza señaló que el gobierno incumplió la Ley de Equiparación Salarial en el año 2007, que sugería un aumento del 15 por ciento, cantidad que ahora se suma al 30 por ciento establecido para 2008.



Espinoza explicó que, de acuerdo con la ley, el gobierno debe establecer porcentajes anuales en el período 2007-2011, hasta completar un salario equivalente a 1,500 dólares por cada médico; el problema, según Espinoza, es que en la ley no se especifica el porcentaje, y se deja al arbitrio del Ejecutivo.



Según el dirigente médico, el sueldo actual de un médico ronda los 500 dólares, por lo que el 45 por ciento solicitado significaría un incremento per cápita de 225 dólares.



Los miembros de la Junta Directiva del Parlamento, Wilfredo Navarro y Luis Callejas, así como el presidente y el jefe de bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco, respectivamente, se comprometieron con los médicos a aprobar el aumento requerido.