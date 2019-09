Varios quieren ser fórmula de Montealegre

Los liberales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, empiezan a competir por ser el compañero de fórmula del consensuado candidato a alcalde de las “fuerzas democráticas” por Managua, Eduardo Montealegre. Las propuestas son variopintas: desde Leonel Téller hasta Miguel Ángel Casco, pasando por Enrique Quiñónez.



El PLC ayer confirmó que realizará elecciones primarias para escoger al candidato que acompañará a Montealegre. “Me voy a someter a esas primarias, a padrón abierto, que sea el pueblo el que decida”, expresó Enrique Quiñónez. La ex diputada María Haydée Ozuna también participará en la contienda.



Fuentes ligadas al PLC confiaron a EL NUEVO DIARO los primeros nombres de los posibles compañeros de fórmula con Montealegre, entre los que figuran, además de Quiñónez y Ozuna, el diputado Miguel Meléndez, el vocero del PLC, Leonel Téller, y Miguel Ángel Casco, ex miembro de la Dirección Nacional del FSLN.



Eduardo Montealegre aseguró que estará conforme con el candidato que elijan las bases del PLC, y que él, como buen demócrata, no se inmiscuirá en los asuntos internos de este partido.



“Si Enrique (Quiñónez) tiene el apoyo de la población, está bien que ambos nos unamos. Que Managua sea un ejemplo para los demás departamentos”, expresó Montealegre.





La meta: 100 alcaldías

La meta de ambos partidos es ganar cien alcaldías en todo el país. El partido liberal informó que a partir del 15 de este mes estarán abiertas las inscripciones para los aspirantes a la vicealcaldía. A pesar de que las elecciones serán a padrón abierto, los nombres que más han sonado son los de María Haydée Ozuna y Enrique Quiñónez.



Aunque en ocasiones anteriores el primer vicepresidente del partido, Wilfredo Navarro, dijo que Ozuna era la candidata idónea del PLC, por ser mujer y un rostro fresco, de acuerdo al precandidato a la vicealcaldía Enrique Quiñónez, dicha postura no es la del partido.



“En distintos distritos, la gente y las bases liberales han manifestado que Eduardo y yo somos la fórmula perfecta”, dijo Quiñónez.