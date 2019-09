MRS descarta alianza electoral

Los supuestos sobre una posible alianza electoral entre liberales y el MRS se acabaron, el presidente Enrique Saenz del Movimiento Renovador Sandinista descartó que su partido tenga intenciones de establecer una alianza electoral con el PLC y ALN para correr en los comicios municipales de este año, luego de que los aliados que proponen a Eduardo Montealegre como su candidato a la alcaldía de Managua hicieran llamados al MRS para unirse a dicha alianza.



Saenz manifestó la clara decisión del Movimiento Renovador Sandinista para participar en las elecciones bajo la bandera naranja y separó la voluntad del MRS para seguir dentro del Bloque contra la dictadura, de cualquier pretensión para que apoyen a los liberales en las elecciones municipales.



“Descartamos la probabilidad de participación de otra casilla que no sea la del MRS, participaremos con nuestra propia identidad partidaria”, expresó Enrique Saenz, quien confirmó que aunque no han iniciado el proceso de identificación de sus candidatos en los distintos municipios, convocarán a elecciones de directivas locales para luego darse a la tarea de elegir en el seno del partido a los candidatos.



Mundo, única propuesta hasta ahora

Sobre la posible candidatura de Edmundo Jarquín, que aún no es oficial, pero que sí es la más sonada hasta el momento dentro de ese partido, Saenz dijo que sigue siendo la figura de mayor prepondereancia en Managua, pero no excluyó que otros miembros del MRS puedan inscribirse como precandidatos a la alcaldía de la capital, y aunque no revelan más nombres que el de Jarquín, afirman que el partido realizará sus propias elecciones para definir al candidato por el escaño capitalino.



El presidente del MRS también confirmó que los únicos modelos de alianza podrán ser las de hecho, y para ello negocian con ALN y el PC estas posibles uniones en las que decidirán apoyar en conjunto a un único candidato en distintas municipalidades.



El MRS, como partido nuevo, espera medir a través de las elecciones municipales el alcance de sus estructuras entre los nicaragüenses; la candidatura de Edmundo Jarquín figura como una de las más significativas en la contienda electoral, tomando en cuenta que durante las elecciones presidenciales tuvo el respaldo de un buen sector de la población de Managua.