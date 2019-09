Marenco: Crisis de Estado se disipará mañana con informe

El alcalde capitalino Dionisio Marenco aseguró ayer que la crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo comenzó a disiparse una vez que el presidente Daniel Ortega presente su informe este jueves en la Asamblea Nacional al abrirse la nueva legislatura.



A preguntas de EL NUEVO DIARIO –después de inaugurar un puente que ahora comunica a las colonias de Unidad de Propósitos y Las Mercedes- el edil dijo que a pesar de que las aguas están volviendo a su cauce “aun hay mucha caña que moler”.



Con la participación del presidente Daniel Ortega en la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional



Hasta ayer a las 3 de la tarde, el edil no había recibido en su despacho invitación formal para asistir a la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional “pero leí en el periódico que estamos invitados los alcaldes”.



Dijo desconocer como funciona el sistema de invitación de la Asamblea Nacional para las aperturas de legislaturas, “pero me imagino que a uno lo llaman por teléfono”.



Encuesta de Ortega

Con respecto a la baja que reflejó Ortega en una reciente encuesta, Marenco dijo que lo miró muy bien “porque dicen que sacó 50% a favor, eso es bueno y bastante”.



Aunque dijo no haber estudiado al detalle la encuesta, “si tiene 50% a favor eso es un índice bueno porque si en las elecciones sacó el 38%, pues ahora tiene más”.



Para Marenco los desgastes de un gobierno en su primer año de gestión es algo normal, aunque aseguró que “este año es muy decisivo para el gobierno, tiene que hacer obras grandes para sentir los beneficios que pueda traer para la población”.



Año de refinería y construcción

Dijo que iniciar la construcción de la refinería que el gobierno acordó con el presidente venezolano Hugo Chávez, “puede ser algo contundente, también escuché decir que iban a ayudar para la pavimentación de calles, eso también es bueno”.



Sobre la baja puntuación que registró la primera dama Rosario Murillo en la encuesta, Marenco descartó que eso haya sido producto de los roces que hace unos meses atrás se produjeron entre ambos. “Los roces que tuve con ella no tienen importancia”, dijo.