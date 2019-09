Y se firmó la alianza

Luego de un capítulo largo del proceso de alianza electoral entre el PLC y ALN, donde la desconfianza imperó, junto a los desacuerdos, se concretó ayer, con la sorpresiva presencia a última hora de Arnoldo Alemán, la unión entre los liberales para correr en los comicios municipales del presente año.



A pesar de que se trataba de una intención de alianza electoral, que funciona también como el intento de unificar a los liberales, la división en el público presente era notoria; unos al grito de: “¡Arnoldo! ¡Arnoldo¡” Otros haciendo competencia con: “¡Eduardo! ¡Eduardo!

Pasadas las tres de la tarde, hora en que fue anunciada la firma de la alianza, se presentó Eduardo Montealegre, quien con cara de sorpresa observó desde su silla la subida inesperada de Arnoldo Alemán, quien no aclaró la condición jurídica bajo la que logró salir de su hacienda El Chile, donde guarda arresto domiciliario.





El momento calculado

Tras aplaudir e intentar chocar miradas en algún momento con Montealegre, quien desde su silla apartaba el rostro y se notaba no muy contento por la presencia del ex presidente, Arnoldo Alemán se lanzó con un estrechón de mano y un abrazo gigante hacia el líder de ALN, quien no tuvo más que dejarse.



Fuentes cercanas a ALN y el PLC dijeron ayer que el FSLN dejó en libertad a Alemán para que boicoteara la firma de la alianza, y el momento esperado sería cuando Eduardo Montealegre abandonara el lugar y se negara a firmar para lo cual la Secretaría del FSLN desplegó equipos gráficos.



“Es triste ver cómo la imagen de Alemán está tan deteriorada que el FSLN la utiliza para tratar de romper un impulso de unidad”, dijo el dirigente rojo al destacar lo que llamó, “una pérdida para el FSLN”.





Firma fue institucional

A pesar de las caras amargas y las constantes pláticas desde la mesa por parte de directivos de ALN que acompañaban a Montealegre, la alianza fue firmada por los presidentes liberales Jorge Castillo Quant y el ex candidato a la presidencia por ALN.



Muchas dificultades, “supuestamente superadas”, antecedieron a la firma de dicha alianza, a pesar de que la unión es de tipo electoral y no precisamente puede significar la voluntad total entre liberales.



El ex vicepresidente José Rizo Castellón calificó la firma de la alianza como un reagrupamiento de la familia liberal, de igual forma el ex miembro de la DN del FSLN, Miguel Ángel Casco, quien dijo que el hecho era el punto de partida para que los liberales estén de nuevo juntos sin “ningún apellido”.





Más allá de Alemán

Eduardo Montealegre, con la presencia de Alemán, señaló que la firma es una “unión que va más allá de un individuo, va más allá de intereses personales”, pero era interrumpido continuamente por ovaciones para Arnoldo Alemán y la petición de amnistía.



En la oficialización de la alianza, que deja entrever la apertura de un nuevo capítulo novelesco, se reiteró la candidatura de Montealegre para la Alcaldía de Managua, y aunque aún no se conoce su compañero de fórmula, fueron gritados los nombres de María Haydeé Osuna y Enrique Quiñónez desde distintos flancos.



ALN y PLC acordaron continuar la elección por consenso en los municipios en que los aliados concuerden, y anunciaron la formación de una comisión nacional electoral conjunta.