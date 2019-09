Caras largas y vivas en show

Como diríamos en buen nicaragüense “la tercera es la vencida”. Finalmente, Arnoldo Alemán logró “cazar” en un estrechón de manos a Eduardo Montealegre, quien en dos ocasiones había capeado el bulto y las cámaras no lograban captar la tan ansiada imagen: “Un abrazo de hermanos liberales”.



El acto de “intención de unidad liberal” estuvo plagado de “caras largas”, como la de Enrique Quiñónez, quien no pudo ocultar su total desacuerdo con la presencia del “líder” del PLC, al punto de que su socio Fernando Avellán, ordenó la suspensión inmediata de la transmisión en vivo que la Radio 15 de Septiembre realizaba del acto partidario.



Las portátiles de ALN y del PLC abarrotaron el salón principal del hotel capitalino donde tuvo lugar el evento. Nunca la división de los liberales se vio tan marcada como ayer; mientras unos coreaban a voz en cuello: “¡Eduardo!, ¡Eduardo!”, los correligionarios del PLC desgarraban sus cuerdas bucales para gritar: “¡Arnoldo!, ¡Arnoldo!

“No nos volvás a traicionar, Eduardo”, se oyó de repente desde atrás, mientras Montealegre dirigía su discurso en medio de una grita general: “¡Unidad! ¡Unidad!”



Pero Quiñónez tampoco se quedó atrás, pues también llevó su portátil que le coreaba su apellido a más no poder, como presagiando su candidatura a vicealcalde de Managua.



Alemán, como de costumbre, reía a más no poder al ver concretado su objetivo. La más vieja persecución conocida en el mundo había terminado: “El gato por fin cazó al ratón”.