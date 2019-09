Ortega llegará hoy a la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, confirmó la asistencia, para hoy, del presidente de la República, Daniel Ortega, a la sede del Poder Legislativo para rendir su informe anual ante los diputados, pese a que 52 legisladores de la oposición no se presentarán al evento oficial.



Núñez inauguró ayer la XXIV legislatura del Parlamento nicaragüense, y en su discurso llamó a la oposición a buscar una “negociación política” para resolver la crisis institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no sin antes hacer una historia sobre las comparecencias anuales de los presidentes ante el Poder Legislativo.



Según Núñez, no existe en la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni en la Constitución Política una disposición explícita que obligue al Presidente de la República a rendir su informe anual el día diez de enero.





Propone diálogo

La propuesta del presidente de la Asamblea Nacional de un diálogo político fue bien recibida por algunos diputados de la oposición, entre ellos el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, quien calificó de “tardía” la oferta, pero la consideró “positiva”.



El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, fue más reacio a la propuesta, y aunque la reconoció como una señal positiva, dijo que en las actuales circunstancias un diálogo no es posible, a menos que el presidente Ortega restituya a la Asamblea Nacional la facultad cercenada de legislar sin control previo.



La jefa de la Bancada por la Unidad, Jamileth Bonilla, reconoció como un avance el llamado de Núñez, sin embargo, responsabilizó al presidente Daniel Ortega de la crisis institucional entre ambos poderes. Bonilla considera necesario que Ortega desista del control previo sobre el proceso de formación de la ley antes de sentarse a negociar una salida al conflicto.



Los diputados del PLC analizarán la propuesta de Núñez, pero advirtieron que no negociarán “con una pistola en la cabeza”, en referencia a las facultades que, según ellos, el presidente Ortega ha cercenado al Poder Legislativo.





Vicepresidente no ha sido designado

El vicepresidente, Jaime Morales Carazo, negó que Ortega le haya encomendado presentar el informe de hoy y, tal como Núñez, defendió la tesis de que la Constitución Política no obliga al mandatario a comparecer exactamente el día diez de enero.



Morales llamó a sus antiguos correligionarios del PLC a dejar la política a un lado y trabajar por Nicaragua. El vicemandatario aprovechó para solicitar a los diputados opositores su respaldo al presupuesto de 2008 para no perjudicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI.





Lo que dice la Constitución

De acuerdo al artículo 150 de la Constitución de la República, numeral 15, es atribución del Presidente de la República presentar a la Asamblea Nacional, personalmente o por medio del Vicepresidente de la República, el informe anual y otros informes y mensajes especiales. Este procedimiento ha sido de riguroso cumplimiento desde 1988, un año después de la promulgación de la nueva Constitución de la República, tras el triunfo de la Revolución.