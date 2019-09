Cambios a Presupuesto no afectan compromisos con FMI

La discusión por modificaciones al Presupuesto General de la República toma entre las bancadas en contienda distintos tonos, mientras que el “Bloque contra la dictadura” propone un reajuste del 20 por ciento para aumentar los salarios de médicos, maestros y soldados, como una medida necesaria ante la inflación y una redirección de los fondos destinados para el programa “Hambre Cero”; el FSLN, en cambio, tacha al bloque de “querer quitar a los que no tienen, para darle a los que tienen”.



¿Estamos ante una sana oposición o simplemente maniobras contra el gobierno de Ortega? ¿En realidad las modificaciones al Presupuesto podrían afectar los acuerdos con el FMI?

El presidente del MRS y también miembro del “Bloque contra la dictadura”, Enrique Sáenz, afirma que no hay populismo ni intenciones de aumentar la crisis política, pues dicho planteamiento (de modificar el presupuesto) ya había sido presentado por el MRS.



La propuesta del Bloque se centra en que el reajuste es necesario por la inflación de los productos de primera necesidad de la canasta básica, que se estima en un 20 por ciento, más allá de la inflación promedio, que es de un 14 por ciento, lo que significa que los salarios de los maestros, médicos y soldados se han deteriorado más del 20 por ciento.





Redistribución no afecta relación con el FMI

El economista Néstor Avendaño afirma que el aumento al sector salud, educación y a los soldados, no tiene por qué afectar los acuerdos con el FMI, siempre y cuando el techo presupuestario no sea tocado, pues al FMI le interesa que no se eleve el déficit fiscal, y si los ajustes se refinancian con reducciones al gasto público, no habrá aumento en el déficit.



El economista explica que el ajuste propuesto por el “Bloque contra la dictadura” es lógico tomando en cuenta el deterioro de la capacidad de los trabajadores de estos sectores para adquirir productos alimenticios, con una canasta básica que tuvo un alza del 28 por ciento; “uno de los grandes logros con el Fondo (FMI) es que Nicaragua decidió la manera de estructurar su gasto, por la tanto, puede modificarlo sin tocar el techo”, expresó Avendaño.





Que Venezuela financie Hambre Cero

Sáenz reiteró que los cambios al Presupuesto General de la República no han sido propuestos de manera irresponsable y que, por ello, no deben afectar las negociaciones con el FMI, cuya delegación hará presencia en Nicaragua este mes. Agregó que en las modificaciones no son tocados ni el techo presupuestario, ni la relación entre los gastos corrientes y gastos de capital.



La propuesta de las bancadas opositoras es lograr esos reacomodos a través de la reorientación de gastos “superfluos” y que el programa Hambre Cero, programa emblema del gobierno de Daniel Ortega, no le será quitado, sino debe ser refinanciado con fondos de la cooperación venezolana, de la cual el Presidente de la República no da cuenta y, según Sáenz, “ha hecho una caja negra”.





Los temores de Aguirre Sacasa

Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre Sacasa, y quien recientemente se reunió con Daniel Ortega para discutir los cambios al Presupuesto, manifestó que aún no ha revisado la propuesta del bloque, pero opina que por ningún motivo se debe perder el acuerdo con el FMI, y destacó que una espiral inflacionaria se podría desatar en el país si suben los precios que se pagan por algunos bienes, incluyendo la mano de obra, más allá de la capacidad del país.