Canciller confirma renuncia

El canciller de la República, Samuel Santos López, confirmó esta mañana que renunció a su cargo en diciembre del año pasado.



Al asistir a la sesión solmene inaugural de la nueva legislatura en la Asamblea Nacional, Santos dijo que –-en obediencia de la ley-- en diciembre pasado presentó su carta de renuncia ante el presidente Daniel Ortega, de quien aún no recibe una respuesta de ratificación o aceptación de la misma.



Santos recordó que cada fin de año los miembros del gabinete de gobierno deben presentar su renuncia ante el Poder Ejecutivo con el fin de “dejar las manos libres al Presidente de la República” para decidir si continúa o no con los mismos funcionarios.



Sin embargo, en círculos del FSLN se asegura que Ortega nombrará a Miguel D’Escoto, su actual asesor para asuntos de política exterior y de quien se dice “manda” más que el propio Santos.





Manos libres

“El presidente debe tener las manos libres para renovar su gabinete cada año o ratificar a los ministros y viceministros que considere”, expresó el funcionario.



Según Santos, no teme que el presidente Ortega acepte su renuncia porque, en todo caso, volvería a su antiguo empleo, que no especificó, aunque públicamente se sabe que por años Santos se ha desempeñado como administrador de las empresas hoteleras propiedad del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.



Santos ostentaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, que actualmente ocupa el diputado ante el Parlamento Centroamericano Jacinto Suárez.