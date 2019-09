Talavera ya no aguanta humo de cañones

El diputado independiente Salvador Talavera Alaniz, denunció ayer haber recibido “ofertas de dinero” de parte de “los partidos políticos poderosos” que tienen presencia en la Asamblea Nacional. Talavera se negó a revelar si ha recibido “cañonazos” de parte del Frente Sandinista, y se limitó a decir que no únicamente del FSLN, sino también “de otros partidos políticos”.



Por supuesto Talavera dijo que rechazó las ofertas, aunque no descartó que continúen intentándolo “de un lado y del otro”.



Esta semana salió a luz pública la información de que personeros del gobierno y diputados del oficialista FSLN se han dado a la tarea de “reclutar” mediante “halagos” a legisladores de la oposición a fin de que apoyen la ley de presupuesto que presentó el gobierno para el año 2008.



Los otros

Otro que supuestamente habría recibido ofertas de dinero es el diputado disidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, y actualmente miembro de la Bancada por la Unidad, Ramón Macías, sin embargo, negó rotundamente cualquier ofrecimiento.



Macías sostuvo ayer un encuentro privado con el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, en una oficina de la Asamblea Nacional ubicada contiguo al despacho del presidente del Parlamento, René Núñez.



No se conocieron detalles del encuentro, pero Macías insistió en que nadie del gobierno o de la bancada sandinista le ha ofrecido nada.



Al igual que Talavera, Macías se comprometió a respaldar “un presupuesto responsable que esté acorde con las necesidades de la población nicaragüense, pero que no perjudique el programa con el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Un discurso similar al del presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre Sacasa, y al del disidente de ALN Ramiro Silva.