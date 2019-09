“Alemán llegó por su pacto con Ortega”

El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, intentó ayer marcar distancia del ex presidente Arnoldo Alemán, señalando que su llegada intempestiva a la firma de unidad con el PLC fue gracias a un pacto con el presidente Daniel Ortega.



“Aquí el único pacto que existe es entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán”, afirmó Montealegre al ser abordado por los periodistas tras concluir el homenaje al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en el Cementerio General.



Montealegre agregó que él no ha hecho ningún pacto ni le ha entregado el país a nadie, y que la pregunta que debe responder Alemán es “¿cómo fue que salió para estar allí?”, donde se firmó la alianza electoral para las municipales de noviembre.



Aseguró que no sabía de la llegada de Alemán, porque se encontraba ocupado por la indagatoria en la Procuraduría General de la República, PGR, por el refinanciamiento de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, caso en donde él aumentó el porcentaje de interés que gana Bancentro por dichos títulos valores, entidad de la que fue accionista y de la cual ha percibido dividendos por la venta de sus acciones.





El estrechón de manos

Montealegre justificó su estrechón de manos con Alemán, afirmando que “lo cortés no quita lo valiente”, aunque se le vio algo nervioso por la presencia del ex presidente, convicto por cargos de corrupción pública.



El legislador de ALN afirmó que cada vez que hay una posición firme de los diputados no sandinistas, los allegados de Alemán negocian en la CSJ, “y ahí se reparten”.





Alemán desgastado

El diputado suplente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Hugo Torres, afirmó mientras tanto, que “si la unidad de los liberales es para acabar con el pacto, bienvenida sea; pero si la unidad es para perennizar el pacto, si la unidad es para darle aire a uno de los artífices, firmantes y partícipes del pacto, como es Arnoldo Alemán, es una unidad que no abona a la búsqueda del establecimiento pleno de la democracia en nuestro país”.



Aparentemente Alemán le cayó de sorpresa a Montealegre, y la lectura que se ha hecho es que “el doctor Alemán llegó a boicotear la unidad”, porque siendo tan vivo como es, se percató que no alcanzó su propósito y se montó en el “carro de la unidad” para ver qué rédito obtenía.



“El doctor Alemán dejó en evidencia ayer que su liderazgo está bastante deteriorado, no acabado, creo que su presencia obedecía a una maniobra para oxigenarlo”, dijo Torres.



El general retirado indicó que “la gran paradoja alrededor del doctor Alemán es que a Daniel Ortega le conviene mantener golpeado ese liderazgo, pero no acabado, porque al final de cuentas, algo le debe Ortega al doctor Alemán en relación con su presencia en la Presidencia de la República, y no ha encontrado un interlocutor mejor que el doctor Alemán para instaurar un bipartidismo forzado entre el arnoldismo y el danielismo”.



Montealegre golpeado

El MRS descartó sumarse a la alianza del PLC y ALN, ya que no van en ninguna alianza ni con el danielismo ni con el arnoldismo, pues están preparados para competir por su cuenta.



Torres valoró que si el objetivo de Alemán era que Montealegre saliera corriendo, no lo consiguió, “pero el hecho de estar allí Arnoldo Alemán, no deja de golpear a Eduardo Montealegre como líder de la ALN, aunque no fuera su voluntad estar junto a Alemán; las imágenes lo que dicen es que estaban juntos y eso golpea su imagen de independencia y liderazgo”.