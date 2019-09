Ex presidente Alemán recupera nuevamente su libertad

AFP



El ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, que dirige una de las principales corrientes liberales de oposición, informó este viernes que la justicia le restituyó el privilegio de descontar su condena de 20 años por corrupción en libertad condicional.



Alemán hizo el anuncio durante una rueda de prensa en Managua acompañado de varios correligionarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), en la que manifestó su deseo de apoyar el proceso de unificación de las fuerzas de oposición al gobierno sandinista. "Las neblinas se disiparon", dijo Alemán (1997-02).



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha informado aún la sentencia que habría beneficiado a Alemán, quien fue recluido en diciembre pasado en su residencia por órdenes del Tribunal de Apelaciones de Managua, tras revocar su libertad condicional y ratificar una condena de 20 años por lavado de dinero.



El vicepresidente de la CSJ, el sandinista Rafael Solís, adelantó a la prensa que existe una sentencia de una jueza de Vigilancia Penitenciaria en la que ordenó la libre movilidad al ex mandatario por tratarse de un reo valetudinario (enfermo).



La reclusión del mandatario se produjo en medio de las presiones que ejercía entonces el gobierno para forzar un nuevo acuerdo entre el PLC y el gobernante Frente Sandinista en el Congreso, que debilitara la conformación de un bloque opositor como ocurrió a pesar de su encierro.



Alemán ahora recupera de nuevo la posibilidad de cumplir su sentencia con derecho de libre movilización por todo el país, en momentos en que el PLC y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha), principales fuerzas de oposición del Congreso, intentan consolidar un frente contra el gobierno, sin pacto políticos de por medio con el presidente Daniel Ortega.