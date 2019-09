Crisis no está resuelta

“El titular de EL NUEVO DIARIO fue correcto, se trata de un repacto”, dijo Carlos Tünnerman Bernheim, analista político, quien está convencido de que los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto de los CPC y la Ley Marco, junto a la casual restitución del régimen de convivencia familiar por parte de la jueza Roxana Zapata para el ex presidente Arnoldo Alemán, son resultado del canje entre los dos caudillos, lo cual es un evidente retroceso para el país.



Para Tünnerman, el presidente honorario del PLC mantiene aún canales de vínculo con Ortega, y mientras el presidente del partido liberal, Jorge Castillo Quant, negociaba la esperada alianza con ALN, Alemán, aunque debilitado pero no acabado, intentó impedir la firma de intención de unidad entre liberales.



“Alemán estaba interesado en recuperar la convivencia familiar, por su aislamiento, que lo ha llevado a perder liderazgo entre sus diputados.



Ortega creó las condiciones para concederle ese privilegio, y a cambio el ex presidente le dio los fallos de la CSJ, así el Ejecutivo logra no perder el control”, opinó el reconocido analista político.





El gol de Alemán

Tünnerman sostiene que con los hechos recientes queda en evidencia que el Presidente de la República sigue siendo el carcelero de Alemán, y el ex presidente, como siempre, su reo favorito, además agregó que queda en evidencia total el plan político que demuestra el partidismo de la CSJ y el control del comandante Ortega sobre instancias como el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR).



“El gol de Alemán es debilitar a su bancada y ponerle obstáculos a la unidad liberal”, analizó Tünnerman, y añadió que el caso del ex presidente es penoso, pues está yendo contra su mismo partido.



Hugo Torres, del MRS, coincidió en que la sorpresiva llegada de Arnoldo Alemán a la firma de la alianza fue una primera muestra de la vigencia del pacto, que se concretó con los fallos de la CSJ, lo cual califica como un retroceso para el estado de derecho en Nicaragua.





El dueño de las riendas

“Quien mueve los hilos del escenario es Ortega, y esta vez soltó las riendas a su reo para que accionara en su favor”, manifestó Torres, y en seguida agregó que ninguno de los últimos sucesos en el contexto político es casual, sino que obedecen un accionar interesado del Presidente.





Alianza, un campo minado

Hugo Torres opina que a Daniel Ortega le preocupa mantener desunidos a los liberales, sin liderazgos, y por eso está casi convencido de que el proceder con Montealegre respecto al caso de los Cenis es un intento para dejarlo en las mismas condiciones que el actual reo Arnoldo Alemán.



Carlos Tünnerman afirma que Montealegre debe ser cauteloso, pues la famosa alianza pasa a ser un campo minado, por ello debe de mantenerse la estrategia del “Bloque contra la dictadura”, y sus miembros están comprometidos a trabajar para que se les reivindique la independencia para legislar.



“No hay ninguna crisis resuelta” dice Tünnerman. “Se profundizó el problema y estamos en medio de la ilegalidad”, expresa Torres, ambos personajes preocupados por el panorama político, ambos apuntan a la persistencia del Bloque y el aprovechamiento de la alianza entre liberales, donde los miembros del PLC deben plantearse la independencia de su caudillo Arnoldo Alemán.