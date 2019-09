La “luna de miel” entre las tendencias liberales amenaza con terminar en un tormentoso divorcio, luego que ayer el vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, acusó al presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eduardo Montealegre, de buscar un pretexto para poner fin a la alianza electoral que firmaron el pasado miércoles nueve de enero.



Navarro llamó “malagradecido” a Montealegre luego de que éste último acusó al presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, de haber “re-pactado” con el presidente Daniel Ortega para perjudicar su carrera política a través de la reapertura del caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, emitidos para cubrir las millonarias pérdidas que dejaron las quiebras bancarias y de las cuales se habría lucrado el presidente de ALN.



Navarro insistió en que Montealegre “anda buscando un pretexto” para romper la alianza PLC-ALN, “porque su único objetivo es destruir al PLC”. Agregó que Montealegre debería ser más consecuente y valiente y “reconocer sus errores” en referencia a su participación en el caso de los Cenis.





PLC no apoyará desafuero

Molesto con Montealegre y pese a las críticas, Navarro dijo que los diputados del PLC ante la Asamblea Nacional no respaldarán una posible solicitud de desafuero contra el líder de ALN, sin embargo, reprochó a Montealegre los ataques vertidos contra el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán en torno al “supuesto” nuevo pacto con el Frente Sandinista.



“Eduardo (Montealegre) es un malagradecido, lo que debería hacer es reconocer sus errores y su participación en el caso de los cenis”, enfatizó Navarro.



El vicepresidente del PLC acusó a Montealegre de estar coludido con la Embajada de Estados Unidos, cuyo objetivo, reiteró, es lograr la desaparición del PLC.



Aunque negó una posible ruptura de la alianza electoral, reconoció que las declaraciones de Montealegre debilitan la coalición liberal.



“El PLC va a respaldar a Montealegre como el único candidato liberal a la alcaldía de Managua y no vamos a apoyar (en la Asamblea Nacional) ninguna solicitud de desafuero, pero Eduardo debería de cesar sus ataques contra el PLC”, enfatizó.



El pasado viernes, el fiscal auxiliar Armando Juárez, solicitó a un juez capitalino ordenara el levantamiento del sigilo bancario en las cuentas de Eliazabeth McGregor Raskoski, esposa de Montealegre. El presidente de ALN atribuyó la acción judicial a un pacto político entre el presidente Daniel Ortega y el líder del PLC, Arnoldo Alemán.