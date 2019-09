Chávez regresa a Nicaragua

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció ayer por televisión que a partir de hoy realizará una gira por Centroamérica, que inicia en Guatemala y termina en Nicaragua.



El mandatario venezolano hizo el anuncio a través de su programa televisivo “Aló, Presidente”, en el cual divulgó que estará presente hoy lunes 14 de enero en la toma de posesión del presidente de Guatemala, Álvaro Colom.



La información, retransmitida de inmediato por la agencia Prensa Latina, precisó que el martes 15 de enero, Chávez viajará a Honduras para reunirse con el jefe de Estado de esa nación, Manuel Zelaya, con quien analizará la posible incorporación al mecanismo de cooperación energética de Petrocaribe.





A Honduras con petróleo

Medios de comunicación hondureños, citando a voceros de la Presidencia de ese país centroamericano, informaron que Chávez confirmó su visita oficial a Honduras para mañana martes.



De acuerdo con las informaciones, desde la noche del jueves pasado arribó a este país una avanzada del mandatario venezolano conformada por 31 personas, entre cocineros, periodistas, estilistas y personal de seguridad, y ayer se esperaba un escuadrón elite de la seguridad venezolana.



Uno de los temas a tratar con su par de Honduras, Manuel Zelaya, precisaron medios hondureños, es la compra de combustible a través de la iniciativa de Petrocaribe.



En ese contexto, se informó que el gobierno de Honduras estudia adquirir el 100 por ciento del búnker utilizado en la generación de energía eléctrica y un 30 por ciento de la gasolina y diesel del consumo nacional al crédito, al suscribir el pacto con Venezuela.



Como parte del periplo, Chávez manifestó que visitará también Nicaragua para fortalecer lazos con el presidente Daniel Ortega y conocer cómo avanzan los proyectos de cooperación bilateral con este país.





La cuarta en Nicaragua

Ésta sería la cuarta visita de Chávez a Nicaragua, y la tercera durante el mandato de un poco más de un año del presidente Ortega. El mandatario venezolano visitó Nicaragua en noviembre de 2000, durante la presidencia del gobernante liberal Arnoldo Alemán.



Posteriormente visitó el país para la segunda toma presidencial de Ortega, en enero de 2007, y en marzo de ese mismo año regresó en medio de una controversia por haber recibido de regalo por parte del gobierno sandinista unos manuscritos originales del poeta nicaragüense Rubén Darío.



En esa visita, Chávez ratificó acuerdos comerciales con Nicaragua, y anunció la construcción de una refinería en el occidental departamento de León, lo que no se ha comenzado, a casi un año de esa visita.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener confirmación oficial a través de la embajada de Venezuela en Nicaragua, pero no fue posible por estar cerradas sus oficinas; además, el embajador venezolano Miguel Gómez no contestó las llamadas a su teléfono personal.



Tampoco fue posible obtener información por parte de cancillería, aunque versiones informales daban cuenta del arribo ayer a Managua de una avanzada de seguridad del mandatario sudamericano, que ya está instalada en un hotel capitalino.



Chávez visita la región en momentos en que los altos precios del petróleo golpean las débiles economías de los países centroamericanos.



Aparte de financiar petróleo a precios especiales a Nicaragua, Venezuela otorga combustible a alcaldías salvadoreñas en poder del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ahora busca beneficiar a Honduras con la misma política.