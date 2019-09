Ortega también dice que “FARC no son terroristas”

El presidente Daniel Ortega se ha sumado a la cruzada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para obtener un status político a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, al afirmar ayer en Guatemala que no son un grupo terrorista.



Chávez condiciona el restablecimiento de relaciones con Colombia al reconocimiento de la beligerancia política a las FARC, mientras el gobierno de Colombia explicó en un comunicado por qué son terroristas.



En Guatemala han coincidido el presidente Álvaro Uribe, de Colombia, con Chávez y Ortega, en la toma de posesión del socialdemócrata Álvaro Colom, quien se reunió con el mandatario nicaragüense.



Chávez señaló a Uribe el domingo en su programa Aló Presidente, que “si usted le reconoce a las FARC estado de beligerancia y aceptan, entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra (...) Y para que una fuerza insurgente sea beligerante, sea reconocida, debe renunciar al secuestro, a los actos terroristas contra la población civil”.



Levantar status terrorista.



Condición

El mandatario venezolano pidió levantar el estatus de terrorista a las FARC y al ELN como condición para normalizar sus relaciones con Colombia, al día siguiente de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González –-gestionada por Chá-

vez--, lo que provocó total rechazo por parte del gobierno colombiano, que respondió con un comunicado en el que describe por qué las FARC y el ELN son grupos terroristas.



“Los grupos violentos de Colombia son terroristas porque secuestran, ponen bombas indiscriminadamente, reclutan y asesinan niños, asesinan mujeres embarazadas, asesinan ancianos y utilizan minas antipersonales dejando a su paso miles de víctimas inocentes. Todas estas prácticas son violatorias de los derechos humanos y del derecho humanitario, que es apenas un atenuante de la crueldad”, dijo el gobierno de Uribe.



El presidente Ortega, mientras tanto, reiteró ayer en Guatemala que las FARC no son un grupo terrorista: “El presidente Ortega Saavedra mantuvo la posición de que las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia no son un grupo terrorista, sino un movimiento armado que tiene un espacio, por lo que el presidente Álvaro Uribe debe darles la oportunidad para encontrar un punto de paz a través del diálogo”, dijo ayer el gobierno sandinista en un comunicado oficial.



En otra ocasión, Ortega llamó “hermano” a Manuel Marulanda, “Tiro Fijo, principal jefe de las FARC.



Según la Fundación País Libre, el total de víctimas del secuestro llega a 3,254. “Algunas de ellas están en poder de grupos guerrilleros y otras en manos de la delincuencia común, pero todas esperan ser incluidas en la lista de quienes pueden ser liberadas a través de una negociación”, dijo la revista Cambio.



Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, reafirmó que consideran a la FARC un grupo terrorista. “Me disculparán si no tomamos ese consejo”, expresó el portavoz del departamento de Estado, Sean McCormack. Las FARC “se ganaron su lugar en la lista de grupos terroristas”.





Chen pone de ejemplo a Presidente de Nicaragua

El presidente de Taiwan, Chen Shui Bian, tuvo un encuentro muy efusivo con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiterando ambos sus compromisos de fortalecer sus relaciones bilaterales y de cooperación.



Chen incluso puso de ejemplo al gobierno de Ortega, que abrió oficina comercial en Pekín, pero sostuvo sus relaciones diplomáticas con Taiwan.



El mandatario taiwanés señaló que los aliados de ese país deben abrir oficinas comerciales en China, pero mantener sus relaciones diplomáticas con Taipei. “Como ejemplo puedo citar al presidente (nicaragüense Daniel) Ortega. Para hacer negocios con China no hace falta una embajada, basta con una oficina comercial”, dijo Chen, en una entrevista con AP, divulgada por Milenio, de México, y por La Voz, de Arizona.



“Entre todos los dirigentes centroamericanos estoy seguro que el presidente Daniel Ortega conoce mejor al régimen de Pekín por la experiencia que han tenido. Y por eso ha afirmado que es de interés para Centroamérica la relación política con Taiwan”, añadió Chen. Durante los años que Ortega dirigió Nicaragua (1979-1990) rompió relaciones con Taiwan y las estableció con China.



Pide ayuda para el Caribe

“En la continuación de la jornada de trabajo del presidente nicaragüense, se reunió con su par de Taiwan, Chen Shui Bian para abordar temas de cooperación solidaria con Nicaragua y en el que el mandatario asiático se comprometió a incrementar la ayuda alimentaria para atender las necesidades de los ciento noventa mil habitantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte que fueron afectados por el huracán Félix”, dijo el gobierno, por su lado, en un comunicado oficial.



El texto indica que “El presidente Ortega Saavedra al concluir el encuentro con Shui Bian, realizado en el hotel Vista Real, en ciudad Guatemala, agradeció el gesto de apoyo solidario del gobierno y del pueblo taiwanés que ha sido generoso con los nicaragüenses”.