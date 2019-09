Alemán pone dedo a Ozuna

El ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo colocó ayer una losa sobre las aspiraciones edilicias del diputado Enrique Quiñónez, al aseverar que la candidata del PLC para ser fórmula de Eduardo Montealegre es María

Haydée Ozuna.



Alemán aseguró que Ozuna goza de su respaldo y es una dirigente con trayectoria dentro del PLC. Durante una conferencia de prensa en la sede del partido, Alemán confirmó su deseo de que sea una mujer la candidata a vicealcaldesa de Managua, sugiriendo la posibilidad de que la selección del aspirante en el caso de la capital sea “de dedo” y no a través de primarias y mucho menos con padrón abierto.



Alemán también afirmó que la candidatura de Montealegre a alcalde de Managua goza de su respaldo.



Un asunto de lealtad

Por su parte, Quiñónez ha insistido en que la candidatura a vicealcalde de Managua debe someterse a unas primarias internas, a padrón abierto y con la suficiente transparencia, porque de lo contrario estaría dispuesto a denunciar anomalías.



Aunque Alemán reconoció que Quiñónez es el único que lo ha declarado inocente dentro del PLC, porque los otros se han escabullido como “culebra mica” cuando le abordan el tema, prefirió endosar su apoyo a favor de Ozuna, a quien considera leal correligionaria.



“Eduardo es un hombre honrado”



Alemán dijo que sostuvo una conversación telefónica con Montealegre para que el documento de firma de la alianza electoral entre ALN y el PLC se someta a una consulta interna con distintos dirigentes del PLC para que no haya “pelos en la sopa”.



Asimismo, Alemán reconoció que “Eduardo es un hombre honrado”, aunque aseguró que permitió que bienes del extinto Banic, como la hoy sede del Grupo Lafise en carretera a Masaya, en Managua, fuesen vendidos a precio de guate mojado, muy por debajo de su valor real.



También consideró una canallada que hayan decidido romper el sigilo bancario a la esposa de Montealegre, por la investigación alrededor de los Cenis.