Arrancan negociaciones bipartidistas

Las negociaciones para una reforma a la Ley de Amparo entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, están en lo fino, por lo que ayer la Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió posponer el reinicio de las sesiones plenarias para la próxima semana. El viernes los miembros de la directiva se reunirán nuevamente para establecer la agenda legislativa.



Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, consideran la suspensión de sesiones como una presión del partido de gobierno sobre el Poder Legislativo; además, rechazaron las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, mediante las cuales derogaron la Ley Marco, poniendo en vigencia las reformas constitucionales de 2005; además de la eliminación jurídica de la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep.



Los designados para las conversaciones son el jefe de la bancada sandinista,

Edwin Castro; y por el PLC, el diputado José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento. Pese a que los liberales pretenden poner una semana de plazo para lograr un acuerdo, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que no debe imponerse límites de tiempo ni presionar las negociaciones.



Alemán: Negociación es necesaria

El diputado liberal y primer secretario del Legislativo, Wilfredo Navarro, no descartó la posibilidad de que en la reunión del viernes se apruebe una agenda en la que se incluyan la interpretación auténtica de la Ley de Amparo y otras del interés de la oposición.



Navarro advirtió que si no se logra un acuerdo, la crisis continuará y presionarán para aprobar la interpretación de la Ley de Amparo, además de una ley de amnistía.



Alemán, por su parte, dijo que “las negociaciones (para reformar la Ley de Amparo) son necesarias” a fin de restablecer la institucionalidad y restituir las facultades de legislar a la Asamblea Nacional sin ningún tipo de control previo, pero insistió en no presionar el curso de las conversaciones que apenas inician.