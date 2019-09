Marcha de ALN en Puerto Cabezas

PUERTO CABEZAS, RAAN

Unas doscientas personas dirigidas por el representante del la Alianza Liberal Nicaragüense en Bilwi, Jaime Chow, marcharon por las principales calles de esta ciudad en rechazo a la solicitud hecha por los alcaldes de la RAAN de postergar las elecciones municipales.



El argumento de los alcaldes de los distintos municipios es que la región no está lista para celebrar elecciones después del paso del huracán “Félix”, considerando que una gran parte las escuelas fueron destruidas y aún permanecen en ese estado.



Los manifestantes amenazaron con tomarse la alcaldía si en una semana la alcaldesa Elizabeth Henríquez no revierte su solicitud de posponer las elecciones para marzo de 2010.



Que se retracte alcaldesa

Jaime Chow dijo que el próximo lunes será la fecha tope para que la alcaldesa se retracte de su solicitud, sin embargo, no dejó claro de que si esta misma medida tomarán en los demás municipios donde los alcaldes liberales y sandinistas también se han unido a la propuesta de posponer las elecciones.



La propuesta fue consensuada por los alcaldes de Rosita, Bonanza, Mulukukú, Waslala, Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka en la primera sesión de alcaldes de la RAAN desarrollada por la Secretaría de Asuntos Municipales del Gobierno Regional el pasado martes ocho de enero.



Una de las interrogantes que flota en el ambiente es que si los alcaldes gozan del respaldo popular en la solicitud de postergar la justa, o si para mientras se desarrollan las elecciones serán renovadas las autoridades en cada municipio por personas notables que puedan asumir esta responsabilidad para los próximos meses.



Fusionar elecciones

La propuesta de los alcaldes consiste, además, en fusionar las elecciones regionales con las municipales, lo que significaría que en adelante las elecciones municipales en la RAAN ya no se celebrarán en el mismo tiempo que en el resto de los municipios del país; todo esto será sometido a discusión en el seno del Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, para su aprobación o rechazo.