Emisarios liberales en disputa

Dirigentes y diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se disputan la confianza del presidente honorario del partido, Arnoldo Alemán Lacayo, quien últimamente se ha acercado mucho a Francisco Aguirre Sacasa. Aunque lo negó rotundamente, Aguirre es considerado el actual interlocutor entre Alemán y el presidente Daniel Ortega para cualquier negociación política.



Al parecer, esta situación despertó los celos políticos del primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, quien ayer descalificó los conocimientos presupuestarios de su colega y correligionario Francisco Aguirre.



Según Navarro, “Aguirre no sabe nada de números; y el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, y el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, lo tienen engañado”.



Los ataques de Navarro llegaron al límite de acusar a Aguirre de ponerse del lado del gobierno al defender el presupuesto argumentando que los cambios que pretende hacer la oposición a la ley perjudicarán el programa económico con el Fondo Monetario Internacional, FMI.



La posición de Aguirre es respaldada por Alemán, quien, además, dijo ayer que la reunión entre Aguirre y Ortega el pasado cinco de enero en la Secretaría del Frente Sandinista fue precisamente para abordar el tema del presupuesto.



Las suspicacias resultaron con los acontecimientos días después del encuentro, como las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en torno a la legalización de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, y la “liberación” de Alemán.



Un dirigente del PLC señaló que Aguirre no es ningún “emisario” del ex presidente. La fuente indicó que quienes llevan “la estrategia política del PLC” son los diputados Maximino Rodríguez, Oscar Moncada, José Pallais y Wilfredo Navarro, “coordinados directamente por Alemán”.