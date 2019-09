Herrera: “¿Qué de malo tiene el pacto?”

El magistrado liberal del Consejo Supremo Electoral René Herrera respondió a las afirmaciones que diputados de la oposición y analistas políticos han hecho sobre la crisis en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el propio Consejo Supremo Electoral; “dicen que aquí está el PLC y el FSLN dominando la Corte (CSJ), el Consejo Supremo (CSE) , la Contraloría (CGR) y qué de malo tiene?”



“¿Qué de malo tiene que los partidos que tienen más votos organicen el estado? Y lo hemos dicho durante muchos años, aquí no hay angelitos ¿A quién van a poner a contar los votos que sea neutral? ¿ A quién? ¿Quién? Dijo el magistrado del Consejo Supremo Electoral al dejar sentada de manera clara su postura de que los partido mayoritarios “definen las reglas del juego político”.



Herrera culpó a los medios de comunicación de arrastrar al país a la polarización política, quienes según el magistrado, desde hace unos dos años (desde las elecciones presidenciales) intentaron el triunfo presidencial de Eduardo Montealegre con el discurso antipacto, el cuál no funcionó, y por ello todo lo que resulte en adelante entre las fuerzas dominates, será visto como negativo.



El magistardo del poder Electoral, no encuentra problema en que los partidos mayoritarios negocien el poder, pues el pacto es una constante en la historia de América y expresó: “el pacto es una obsesión que traen (los medios), si eso es lo que hacen todos los partidos, lo que se hace en todos lados, es una obsesión”, reiteró.



CSE listo

René Herrera a pesar de las denuncias de algunos partidos sobre posibles fraudes electorales, dijo que este poder del estado está listo para efectuar las elecciones municipales.



Herrera manifestó que las reglas del juego están sentadas y que el CSE no pasa por novato en esta segunda experiencia de municipales separadas, para el magistrado todo marcha sobre rieles y aunque dijo desconocer el monto del presupuesto para los comicios de este año, afirma que la eficacia del Consejo Supremo Electoral en las elecciones será del tamaño de su presupuesto.