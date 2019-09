Señalados deben asumir

El especialista en derecho constitucional, Fanor Avendaño, expresó ayer que más allá de una discusión en el Poder Legislativo sobre la aprobación de una amnistía, las personas que han sido señaladas de cometer abusos en contra del erario de Nicaragua, como Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, entre otros, deben asumir la responsabilidad moral y jurídica de sus actuaciones.



Avendaño apuntó que si bien es cierto una amnistía se aplica como una actitud de perdón y olvido para armonizar la sociedad, existen cuestionamientos de mal manejo de la cosa pública, fraude con fondos del Estado, y la gente no está preparada para que, de pronto, salgan solventadas.



“No se puede seguir proclamando ni decretando amnistías en las que se fomente la impunidad. Recientemente en Argentina funcionarios de gobierno, utilizando resortes jurídicos, crearon condiciones para una autoamnistía, pero la Corte Suprema de Justicia de ese país se pronunció en contra y el presidente apoyó esa decisión”, ilustró.



Responsabilidad es de funcionarios públicos

En Nicaragua --agregó-- la responsabilidad de decretar una amnistía es de la Asamblea Nacional, pero es a los ciudadanos a quienes les toca resguardar que esa amnistía sea para resolver aspectos políticos y conexos, nunca para apañar actos de corrupción o personas señaladas en actos de corrupción.



Por otro lado, comentó que el caso de Eduardo Montealegre puede estar prestándose a amenazas políticas, pero no necesariamente todos aquellos que están señalados como beneficiarios de esa amnistía están siendo de alguna forma perseguidos por sus actividades políticas, “incluso, a muchos de ellos la población les está demandando sus actuaciones como funcionarios de gobierno, relacionadas con malos manejos y pérdidas multimillonarias para el país”.



En el caso de Montealegre, sugirió que asuma su rol político porque a su criterio es un hombre muy valiente, comprometido con su país, por tanto, debe ventilar su situación en los respectivos tribunales de justicia, “pienso que no debería estar pidiendo amnistía”.



En el caso de Arnoldo Alemán, se trata de un proceso judicial que ya está llegando a casación, sería moralmente preferible que espere su sentencia, porque si pide una amnistía estaría sugiriendo cruzar un túnel oscuro de impunidad”.