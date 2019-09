Jarquín urge reforma a Ley del Seguro Social

El diputado Agustín Jarquín Anaya llamó a aprobar una reforma a la Ley del Seguro Social que restablezca los derechos de los pensionados a trabajar para ganar un dinero extra a su pensión, sin perder la misma, y que los incluya como gremio organizado en el consejo de administración del Seguro Social.



“Francamente nosotros creemos que no se debió derogar la nueva Ley de Seguridad Social, porque tiene una serie de efectos positivos para los trabajadores nicaragüenses”, como la atención médica y el poder trabajar sin perder su pensión.



Sin embargo, Jarquín resaltó que no todo está perdido para los jubilados nicaragüenses, ya que la Ley 607 brinda el mantenimiento de valor a sus pensiones a partir de noviembre de 2007, tras la reforma al artículo 50 de la Reforma a la Ley de Seguridad Social, lo cual es un gran logro, porque así no se les desvaloriza.



La Ley 607

La Ley 607 establece que “las pensiones en concepto de vejez y viudez gozarán del mantenimiento de valor con relación a la tasa cambiaria oficial del córdoba establecida por el Banco Central de Nicaragua con relación al dólar de los Estados Unidos de América, para tal efecto deberán ser actualizadas al treinta de noviembre del año calendario”.



Asimismo, Jarquín llamó a agilizar la aprobación de una reforma a la Ley del Seguro Social, mediante la cual los pensionados tengan la oportunidad de trabajar sin que se les anule su pensión como lo contempla la ley vigente.



De igual modo, la iniciativa propone incorporar a los trabajadores y a los pensionados al Consejo de Dirección del Seguro Social.



Mejorar la atención

y la dignidad

“Debemos mejorar la atención de los adultos mayores y de los jubilados”, afirmó Jarquín, por lo cual instó a aprobar una Ley para las Personas Adultas Mayores, calculados en más de 350,000 personas, estableciendo el Consejo Nacional del Adulto Mayor, para que vele por los derechos de las personas mayores a los sesenta años.



Esta nueva ley hace responsable al Estado de la atención médica de los adultos mayores y busca aprovechar la sabiduría acumulada por los años por estas personas, para que contribuyan y se realicen en sociedad. También establece otra serie de derechos relativos a la vivienda, tratamiento preferencial en servicios públicos, al transporte y a su dignidad personal.



Jarquín saludó el hecho de que la privatización del fondo de pensiones planificada por el Banco Mundial, no se haya llevado a cabo hace tres años, porque golpearía más a los trabajadores nicaragüenses, al incrementar el número de semanas para tener derecho a cotización de 750 a 1,500, y elevar la edad para jubilarse de sesenta a 65 años.



En la actualidad, una persona necesita haber cotizado 750 semanas y tener sesenta años de edad para poder jubilarse y recibir su pensión.