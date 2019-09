ALN no quiere “dedazo”

La Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, rechazó el “dedazo” como método de elección de candidatos a través de su vocero Eliseo Núñez Morales, al expresar que su partido no concuerda con imposiciones porque perjudican la probabilidad de triunfo de la gran coalición liberal.



La reacción de ALN ocurre luego que el ex presidente Arnoldo Alemán diera su venia a la precandidata María Haydée Ozuna como precandidata a la Vicealcaldía de Managua.



Eduardo Montealegre, Presidente de ALN, manifestó su desagrado por el irrespeto a los acuerdos que durante la firma fueron oficializados, entre ellos la realización de elecciones primarias, sin embargo, Eliseo Núñez Morales dijo que van a respetar el proceso interno de elección del PLC.



El líder de la ALN aclaró que no hubo negociaciones previas a la firma de la alianza con Arnoldo Alemán, “a mí me pasaron el teléfono, pero yo no lo he llamado, lo que quería (Arnoldo Alemán) es que tomáramos más tiempo para que más personas firmaran, y me dijo que suspendiera la conferencia, pero yo le dije que no”, dijo Montealegre.



Conservadores por más

Los conservadores no se quieren quedar atrás en la repartición de candidaturas para las alcaldías, según lo dijo Núñez Morales al recordar que ese partido solicitó a ALN se le entreguen por consenso alcaldías donde sus candidatos son potenciales ganadores; por ejemplo, la de Granada, propuesta que será llevada próximamente por la ALN hasta al PLC.



La ALN también ha diseñado su calendario electoral para efectuar elecciones primarias, las inscripciones de precandidatos están abiertas desde el ocho hasta el quince de febrero, para que las internas concluyan el 30 de marzo, y a finales de abril los partidos aliados desarrollen las elecciones definitivas.