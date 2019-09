Mario Quintana No existen pugnas entre coordinadoras

El enlace nacional de la Coordinadora Civil (CC), Mario Quintana, sostuvo ayer que a pesar de las diferencias que puedan existir entre ese organismo y la Coordinadora Social, ambas instancias son parte integrante de la sociedad nicaragüense y los unen propósitos comunes en beneficio del fortalecimiento de la ciudadanía en su conjunto.



Además precisó que para el desarrollo integral del país debe beneficiar a quienes habitamos en él y no a las elites, como actualmente sucede.



Agregó que no se puede cuestionar el derecho establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República, que dice que “en Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna”.



Quintana manifestó que estas organizaciones se formaron de acuerdo con la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, por lo tanto, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.