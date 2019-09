Chávez desestima protesta de Colombia y reitera su gestiones por la paz

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que pese a las protestas de Colombia continuará su gestión por la paz en esa nación, e insistió en sus acusaciones contra Estados Unidos y su homólogo colombiano que se opondrían a esa iniciativa.



"Nosotros queremos la paz, el imperio norteamericano se opone a la paz en Colombia y presiona con toda su fuerza al gobierno (colombiano) para que también se oponga y ahí esta el problema más grande que hoy hay en torno a ese tema", dijo Chávez durante una disertación junto con su par nicaragüense, Daniel Ortega.



Chávez, quien participa en la reunión con el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), hizo mención al anuncio de una protesta del gobierno colombiano con el propósito -según dijo- de detener sus declaraciones en torno a la situación colombiana, en la que Bogotá lo acusa de violar la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas sobre la no injerencia en asuntos de otros Estados.



"Más allá de las notas de protesta (...) nosotros seguimos buscando las mil y una manera de abrir un camino para que termine la guerra (...) En Colombia hay que buscar la paz. Ya basta de guerra en Colombia", subrayó Chávez.



"Estoy convencido que (el conflicto en Colombia) no tiene solución militar y hay que buscar una solución política", manifestó Chávez tras señalar que ni el gobierno podrá aniquilar a la guerrilla ni ésta podrá tomar el poder por las armas.



"Ese es un conflicto que se estancó, hay como un equilibrio de fuerzas", acotó Chávez, ante lo que planteó un llamado a la comunidad internacional a que "ayudemos a Colombia. Hay un conflicto muy grande, mueren miles de colombianos, sufren muchos países como Venezuela".



La protesta colombiana tiene el propósito de "detener las declaraciones del presidente Hugo Chávez; te equivocaste compadre (...) es lo mismo del rey (de España, Juan Carlos de Borbón) por qué no te callas", recordó el mandatario en alusión al incidente con el monarca español durante la pasada Cumbre Iberoamericana.



Niega injerencia

El gobernante negó los señalamientos de injerencia en los asuntos de Colombia y aseguró que "hemos sido muy prudentes y queremos seguir en esa tónica".



"Si Colombia me acusa de violar la carta de la OEA yo acusó al presidente (colombiano Alvaro) Uribe de ser un instrumento contra la integración de América Latina, de ser instrumento y una amenaza contra la integración y la paz", ripostó Chávez.



Las gestiones por la paz responden a cartas enviadas por familiares, empresarios e incluso militares colombianos que demandan que Venezuela haga algo para oponerse al conflicto, añadió.



Chávez reiteró sus ataques contra Uribe al que acusó de ser un instrumento de Estados Unidos y de estar "cumpliendo con un mandato" del presidente George Bush.



Asimismo dijo tener conocimiento que desde Colombia están "conspirando contra Venezuela, conspirando para matarme".