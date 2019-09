Jarquín y Montealegre empatados

Edmundo Jarquín, coordinador de la alianza del Movimiento Renovador Sandinista; Eduardo Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense, y Víctor Hugo Tinoco, también del MRS, son, de acuerdo con un sector de la población del municipio de Managua, los personajes más inteligentes y preparados para fungir como gobernantes, esto en el contexto de las cercanas elecciones municipales.



Edmundo Jarquín puntea con un 45. 6 por ciento de opinión favorable en cuanto a su capacidad para gobernar, y cerca se encuentra Eduardo Montealegre, con un 45.2 por ciento de opinión positiva, seguido por Víctor Hugo Tinoco, quien obtiene en la encuesta el 33. 8 por ciento.



La información fue revelada por el Instituto Republicano Internacional (IRI) al concluir la primera parte de una serie de encuestas, donde un mil cinco personas fueron entrevistadas y manifestaron preocupación por un nuevo gobierno local que solucione problemas como la basura, el desempleo, el transporte, la inseguridad y la corrupción. Un 78 por ciento de la población respondió que votará.



El desafío del FSLN

A pesar de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) parece continuar manteniendo la fortaleza del voto duro de sus simpatizantes, pues un 31.7 por ciento de los entrevistados dijo ser de dicha afiliación política, los candidatos en las futuras elecciones tendrán que convencer a un alto número de la población que dice no militar en partido alguno.



El hallazgo presenta a un 40.1 por ciento de decepcionados con los partidos, cifra que no dista de encuestas anteriores y que aún sumando los porcentajes de militancia de la oposición (ALN, PLC y MRS) no supera el número de población que niega ser parte de uno u otro partido.



Apatía partidaria

“Estamos viendo que está subiendo el número de decepcionados con los últimos acontecimientos políticos, los independientes ya son la mayor fuerza”, destacó el director del IRI, Sergio García.



Aunque la apatía partidaria es una realidad, el panorama es esperanzador, más del 70 por ciento de personas encuestadas respondieron estar interesadas en votar en las elecciones del presente año.



No quieren CPC

Más de la mitad de los consultados dijo no estar de acuerdo con la instauración de los Consejos del Poder Ciudadano, la mayoría indicó que estas estructuras las relacionan con “restricciones de comida”, una manera de establecer control, y otros señalaron que los CPC les recuerdan los históricos CDS.



Imagen de los partidos

Aunque el contexto predominante es de apatía hacia las banderas políticas, el FSLN aparece con el mayor porcentaje de imagen favorable, seguido por el MRS, y, en tercer lugar, ALN.



Pero al hablar de percepción negativa, el PLC gana el título con un 74 por ciento de opinión desfavorable, seguido por el Partido Conservador, que puntea con 67.8 por ciento.



El 93.4 por ciento no se equivoca al exigir a los partidos políticos cambios internos para representar a la población.



Los no tan inteligentes

La población encuestada por el IRI calificó a la primera dama, Rosario Murillo, como uno de los personajes menos inteligentes del contexto político, con el mismo porcentaje Enrique Quiñónez (44.5%) y más abajo la presidenta del Partido Conservador, Azalia Avilés.