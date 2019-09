FSLN induce voto en colegios

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

“Sí son cargos de confianza, y además son puestos políticos”, afirmó Jairo Hernández, Delegado del Ministerio de Educación para cinco municipios neosegovianos, en respuesta a la renuncia obligada de los docentes que fungían como directores de los centros de enseñanza de primaria y secundaria.



Como ejemplo puso al Instituto Nacional de Segovia (INS), de esta ciudad, que atiende a casi 2 mil estudiantes, casi todos en edad promedio de 16 años, con derecho a votar. “Y estas personas (los jóvenes) de una u otra forma tienen su influencia de acuerdo con la persona que esté al frente de la institución”.



Informó que ocho de once docentes fueron notificados de renunciar a la dirección de sus respectivos centros en esta ciudad, pero respetándoles el derecho a continuar laborando dentro del sistema educativo.



Añadió que la orden de cambio de directores se cumple por orientaciones del nivel central, “que nos dan los mismos políticos del departamento y municipio”, afirmó, en alusión a las estructuras del partido de gobierno.



Además, prosiguió, los puestos son de carácter administrativo, “que responden a los intereses del modelo educativo de la política de gobierno”, anotó.



El titular del Mined en esta zona dijo que ya se habían hecho los nuevos nombramientos de las personas que dirigirán los centros escolares, ampliando el número de subdirectores en el INS, pero no explicó qué procedimiento realizaron.



La Ley de Participación Educativa establece que son los padres de familia, docentes y estudiantes los que en asamblea pública y con el voto secreto eligen al director de cada centro educativo.



Ni gracias le dijeron por sus 41 años

Amparo Medina, de 57 años, directora del INS, reprochó la forma en que Hernández le notificó la obligación de renunciar, “violando mis derechos laborales, porque estaba de vacaciones y éstas son sagradas para un trabajador”, consideró.



Dijo que de inmediato interpuso la renuncia al cargo y al sistema educativo, en el cual laboró durante 41 años consecutivos, desde la edad de 16 años. Ella es licenciada en Biología y fue electa en el cargo conforme a lo establecido la ley.



La docente consideró que es violatorio hablar de cargos de confianza, porque la Ley General de Educación solamente lo conceptúa para los ministros, viceministros y otros funcionarios de alto rango.



Señaló que su pecado fue no haberse identificado con el partido de turno porque nunca lo estiló mientras fungió como maestra o directora.