No hay presupuesto 2008 si no resuelven crisis, dice oposición Ortega dice que está con "pistola en la sien" * FMI y cooperantes ya le notificaron que no hay ni un centavo de US0 millones si Asamblea no aprueba presupuesto * Bloque firme: No aceptan que se pueda detener con amparos la formación de la Ley * END hizo balbucear a Ortega Eduardo Marenco

17 Enero 2008 |

12:02 p.m. |