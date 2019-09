Mundo Jarquín declina candidatura a la Alcaldía de Managua

El ex candidato presidencial Edmundo Jarquín ya no será candidato a la alcaldía de Managua en las elecciones del presente año, pues declinó oficialmente tras dar a conocer que la Ley de Municipios le impide ser candidato a la alcaldía de Managua, por no tener cuatro años de residir de forma ininterrumpida en la capital.



Esta disposición fue consensuada en el 2000 por el PLC y el FSLN para inihibir a Pedro Solórzano y es la misma que aplicarían a Mundo Jarquín.



Jarquín explicó que a diferencia de la Constitución, la Ley de Municipios no abre excepciones que le permitan ser candidato. La Constitución de la República establece que no pueden ser candidatos presidenciales quienes no hayan residido los últimos cuatro años en el país, “salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero”, según el arto 147 inciso cuatro de la Carga Magna.



Jarquín dijo estar dolido por declinar a sus aspiraciones, he hizo saber que esto resulta del manoseo a las leyes que luego de las últimas reformas constitucionales delegaron en la Ley de Municipios la reglamentación de las elecciones muncipales.