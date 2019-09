Mundo declina candidatura

Edmundo Jarquín declinó su candidatura a la Alcaldía de Managua de manera oficial, luego de que el ex candidato a la Presidencia de la República informara que la Constitución prohíbe la postulación de ciudadanos que no hayan residido los últimos cuatro años en el país y no permite la excepción en el caso de estar trabajando en organismos internacionales, que es su caso.



El coordinador político del MRS dijo sentirse dolido por no poder ir a la contienda electoral del presente año, a pesar de que encuestas lo ubican en el más alto nivel de percepción positiva, seguido por Eduardo Montealegre, candidato de los liberales.



Presidente sí, alcalde no

Aunque para muchos puede ser motivo de sorpresa que Edmundo Jarquín haya logrado su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2006 y no en las municipales de este año, la ley, aunque contradictoria, establece claramente que los aspirantes de las localidades deben haber vivido los últimos cuatro años en el municipio.



Esto a pesar de que la máxima carta de la República admite, en los artículos 147 y 171, candidatos a la Presidencia y a magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que no hayan residido los últimos cuatro años en el país de forma continua si: “Durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero” (inciso 4), pero los requisitos en los gobiernos locales no destacan ninguna excepción.



“Las incongruencias de la Constitución derivadas del pacto Ortega–Alemán”, dijo Jarquín, quien manifestó que dejaba atrás su candidatura por limitaciones legales que no estaba dispuesto a someter a la interpretación de autoridades del Consejo Supremo Electoral, CSE, que claramente responden a intereses partidarios.



Qué doloroso

“Éste es un momento doloroso”, destacó Jarquín, al desvanecerse su objetivo en la alcaldía más importante del país, intenciones que desde meses atrás venía anunciando a pesar de que el MRS no lo oficializaba como candidato.



Pedro Solórzano, en 2000, fue inhibido cuando el FSLN y el PLC consensuaron, a través de reformas constitucionales, sacarlo del juego electoral.



A pesar de que el MRS no dejó clara la posibilidad de una alianza electoral, Jarquín enfatizó en que no desean ningún tipo de entendimiento con quienes apoyan el pacto entre el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, y el presidente Daniel Ortega.



MRS escogerá candidatos

¿Ahora quién será el candidato del MRS? La respuesta aún no deja conocer nombres, sin embargo, mientras Mundo Jarquín hacía su anuncio, a su derecha estaban Víctor Hugo Tinoco y Mónica Baltodano, posibles opciones en el partido.



Tinoco, de acuerdo a la última encuesta del IRI, aparece con un alto puntaje de opinión favorable. Otras fuentes aseguran que la alianza MRS hará el proceso de selección de los candidatos a las alcaldías, incluyendo Managua.



Mientras, el MRS anuncia que su prioridad es fortalecer el “Bloque contra la dictadura”, que a juicio de Jarquín “está sometido a presión” por parte del gobierno.