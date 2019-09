Bloque hace contrapropuesta a reformas

La comisión especial del bloque opositor presentó ayer su contrapropuesta de reforma a la Ley de Amparo, a fin de resolver el conflicto de competencias entre los poderes del Estado.



La contrapropuesta de la oposición insiste en que no procederá “ningún recurso ordinario, ni extraordinario, contra el proceso de formación de la ley”, y que si alguien desea recurrir de amparo, tendrá que esperar a que la ley entre en vigencia.



Para resolver el “conflicto de competencias constitucionales” entre poderes, la reforma deberá incluir varios requisitos, entre ellos, la “delimitación precisa de la materia u objeto del conflicto, es decir, decisión invasiva de competencias determinadas constitucionalmente”.



También establece como requisito el procedimiento a seguir en el caso de conflicto de competencias. En este aspecto se destaca que, para ser recurrida de amparo, la ley debe entrar en vigencia, el recurrente deberá comprobar que existe una invasión de competencias de un poder sobre otro; admitido el recurso, la Corte Suprema de Justicia lo aceptará y mandará a suspender los efectos o la vigencia de la ley, pero tendrá 30 días hábiles para resolver el conflicto.



La contrapropuesta señala que pasados los 30 días perentorios, la ley o decreto objeto del recurso de amparo que entrará en vigencia automáticamente, aunque la Corte Suprema no se haya pronunciado al respecto.



La contrapropuesta está en manos del jefe negociador del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, y mañana probablemente habrá una respuesta de su parte.



Reforma a Ley de Amparo

Por otra parte, el diputado de la Bancada por la Unidad, Ramiro Silva, aseguró que 56 diputados votarán a favor de la reforma a la Ley de Amparo acordada entre el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y el Frente Sandinista, lo que, a juicio del legislador, podría constituir un motivo más de discrepancias internas en el denominado “Bloque contra la dictadura”.





Los puntos de la contrapropuesta

1- Nadie podrá detener el proceso de formación de la ley, hasta su publicación, acto con el que concluye dicho proceso.



2- En el caso de que algún Poder del Estado considere que sus atribuciones han sido afectadas por la nueva ley publicada en La Gaceta, Diario Oficial, podrá recurrir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.



3- La Sala Constitucional analizará el recurso y decidirá sobre la suspensión de los efectos de la ley, luego remitirá a Corte Plena para resolver el fondo del recurso.



4- La Corte Plena es la autorizada a resolver el recurso con el voto calificado de 12 de los 16 magistrados, y lo hará en un término perentorio de 30 días. De no resolver el recurso a favor o en contra, la ley entrará en vigencia automáticamente.