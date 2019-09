Presupuesto erosiona al bloque

El denominado “Bloque contra la dictadura” podría llegar a su fin en la primera semana de febrero, pues ayer el diputado de la Bancada por la Unidad, Ramiro Silva, confirmó la decisión de al menos 20 diputados opositores de apoyar la Ley de Presupuesto tal como la presentó el gobierno, excepto por “algunas pequeñas modificaciones”.



Silva dijo que existen 60 diputados --incluyendo los 38 del oficialista Frente Sandinista--

que votarán a favor de la propuesta presupuestaria presentada el año pasado por el gobierno; además, dijo que no apoyarán el incremento salarial del 20 por ciento para los maestros y trabajadores de la salud que han acordado los diputados del bloque opositor.



El legislador considera que deben aprobar “un presupuesto responsable” que no perjudique el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI.



Silva señaló que tampoco respaldarán la propuesta de sus colegas opositores de redistribuir los 285 millones de córdobas del programa “Hambre Cero” entre las alcaldías del país. Para el diputado opositor “es peligroso” que los alcaldes de los 153 municipios del país administren tantos recursos en un año electoral.



El legislador no descartó la posibilidad de que cada alcalde “haga campaña política” con los recursos financieros del Estado a favor del partido al que pertenece.



En este aspecto, la propuesta de Silva es la conformación de comisiones departamentales que se encarguen directamente de administrar y distribuir los recursos destinados al programa “Hambre Cero”.



PLC más dócil con presupuesto

A pesar de que la postura inicial del PLC fue realizar cambios significativos al Presupuesto General de la República, ahora parece más dócil. El vocero del partido, Leonel Téller, oficializó que los diputados liberales esperarán la revisión “exhaustiva” que anunció el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa.



“El compromiso del PLC es aprobar un presupuesto responsable y que las reformas propuestas por la oposición se lleven a cabo siempre y cuando no afecten los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”, declaró Téller.



En similares términos se refirió la jefa de bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, María Eugenia Sequeira, quien aseguró que no se puede poner en riesgo el programa con el FMI.



Sequeira se mostró flexible con la redistribución de fondos en el proyecto de presupuesto, principalmente de los programas dirigidos a la reducción de la pobreza como “Hambre Cero” y “Usura Cero”, y ahora cree que debe analizar con mucho cuidado la propuesta inicial que el bloque hacía en torno a redirigir los fondos hacia las alcaldías del país.



Una modificación que podría experimentar el presupuesto es una que destina una partida presupuestaria al Banco de Fomento a la Producción, mayor que la propuesta por el gobierno, que es de 38 millones de córdobas.