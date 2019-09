Golpe a bancada de Jamileth Bonilla

Un fuerte revés sufrió ayer la bancada promovida por la diputada Jamileth Bonilla, cuando se anunció que el diputado de Alianza por la República, APRE, Eduardo Gómez, regresó a la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN.



Gómez, junto a Bonilla, Ramón Macías y Ramiro Silva, desertó de la bancada de ALN para conformar la bancada de “Unidad”, la cual al quedar con tres miembros, pierde su condición de bancada.



Sin embargo, extraoficialmente END conoció que los legisladores Carlos García y Eliseo Núñez Hernández se sumarán a dicha bancada, de modo que ésta recobraría vida.



APRE lima asperezas con ALN

Mientras tanto, ayer, en el auditorio de la comunidad católica Ciudad de Dios, en el barrio Tierra Prometida, al sur de la capital, se suscribió el Acuerdo de Intención de Alianza Estratégica entre APRE y ALN con vista a las elecciones municipales de noviembre de 2008.



El APRE fue reconocido como un partido liberal con presencia nacional que tendrá participación activa dentro de la alianza electoral, junto al Partido de la Resistencia Nicaragüense, PRN, el Partido Liberal Independiente, PLI, el Partido Conservador, PC, y el Partido Social Cristiano, PSC.



Gómez indicó que la casilla diez está a disposición de la alianza para efectos de la votación de noviembre, en especial si Eduardo Montealegre es el candidato a alcalde de Managua.



Montealegre quiere

a Quiñónez

Por otra parte, Montealegre afirmó ayer que no aceptarán dedazos ni imposiciones de nadie, en alusión a María Haydeé Ozuna, que es impulsada por el ex presidente Arnoldo Alemán.



Montealegre indicó que él será candidato de consenso y que si le toca escoger a su fórmula, preferiría que fuese el diputado Enrique Quiñónez, pero que no aceptará imposiciones ni dedazos de nadie, en todo caso, propuso que todos se midan en unas primarias limpias y transparentes.



“Me gustaría de fórmula a un candidato que tenga el respaldo de unas primarias, yo creo que Enrique Quiñónez se la merece, creo que sería un excelente candidato a vicealcalde. Pero Eduardo Montealegre no acepta el candidato de dedo de nadie para vicealcalde. Si esa es la posición del PLC, no aceptaría ser candidato a alcalde. Que la fórmula sea escogida por consenso, o si no, por elecciones primarias, incluyendo al candidato a alcalde”, puntualizó Montealegre.



Quiñónez afirmó, por su parte, que él impulsará su candidatura a vicealcalde aunque eso le moleste a Alemán, y demandó primarias transparentes en el PLC para que ningún aspirante sea excluido.



ALN insta a gran alianza

Montealegre también aprovechó para hacer un llamado a una gran alianza democrática que incluya a todos los aliados de ALN y al Movimiento Renovador Sandinista, MRS.



“Yo mantengo que debe haber un candidato de consenso, yo lo que quisiera es una gran alianza democrática y la unidad de todas las fuerzas democráticas, incluyendo al MRS, por supuesto”, sostuvo Montealegre.